Графіки не діють: у Києві – екстрені відключення світла

Ситуація в енергосистемі столиці досі критична через масовані ракетні обстріли Росії. Жителів Києва попереджають про те, що графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.

Очевидно, енергетикам потрібно ще трохи часу, аби у Києві змогли повернутись до відключень світла за графіком, однак станом на ранок п'ятниці 23 грудня ситуація все ще нестабільна. У ДТЕК зазначають, що можливі екстренні відключення електроенергії та до них повинні готуватись місцеві.

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Де можна перевірити, чи відключатимуть у вашій оселі світло

У ДТЕК зазначають, що їхні фахівці разом зі спеціалістами з НЕК "Укренерго" та іншими екстренними службами роблять усе, аби в жителів столиці якомога скоріше з'явилось світло. А поки слід бути готовими до екстренного припинення постачання електроенергії, які сприяє зменшенню дефіциту.

Перевірити наявність поточних відключень можна за адресою, перейшовши за посиланням на сайт ДТЕК.

Слід сказати, що досить часто трапляються випадки, коли в одному будинку вимикають екстренно світло, а в сусідньому – ні. Власне, це спричинено особливостями нашої енергетичної системи, про які варто знати кожному українцю.



"Чому в сусіда є світло, а в мене нема" / Інфографіка 24 Каналу

Світ солідарний з Україною

Як би важко не було, ми повинні пам'ятати, що відключення світла спричинені ракетними атаками Росії на Україну. Окрім того, варто не забувати що зі своєю бідою ми не одні. Усі цивілізовані держави світу підтримують українців.