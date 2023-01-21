Все стабільно, і це добре, – Yasno про ситуацію зі світлом у Києві

У Yasno прокоментували ситуацію зі світлом у Києві станом на вечір 21 січня. Упродовж дня світло в українській столиці вимикали за графіком.

Деталі розповів Сергій Коваленко – генеральний директор компанії Yasno. Він зауважив, що ситуація – стабільна й це – добре.

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Сьогодні стисло. Стабільно. І це добре. Сьогодні відключення у Києві відбувалися за графіками. На завтра місто має обмеження 985 МВт на день, на ніч маємо 627 МВТ,

– заявив Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що це покриє 67% потреб Києва. Мовиться про запити промисловості, населення та критичної інфраструктури. Людей просять не забувати про правила оптимального використання електроприладів.

В Укренерго розповіли, що найвідчутніший дефіцит енергії фіксується увечері.

Українські школярі створили унікальний пристрій

Департамент освіти і науки Києва розповів, що українські школярі розробили унікальний пристрій. Учні математичних груп Дмитро та Артем створили бот, який сповіщає про наявність світла. Тепер користувачі зможуть віддалено стежити за тим, чи є світло у їхніх оселях. Це допоможе людям зберегти час та нерви.