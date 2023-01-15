Яка ситуація зі світлом на Львівщині, яку атакували росіяни

У Львівській області напередодні росіяни двома ракетами влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Через це попереджали про ймовірні перебої у постачанні світла та води.

Максим Козицький в ефірі телемарафону 15 січня розповів, що одну ракету з трьох вдалось збити нашим військовим з повітряного командування "Захід". За його словами, на підстанції тривають ремонтні роботи.

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Яка ситуація зі світлом на Львівщині

Глава Львівської ОВА розповів, що в області станом на 10:45 15 січня орієнтовно 150 тисяч абонентів без світла.

Діють графіки аварійних відключень. Вода подається, електротранспорт їздить. Ми маємо обмеження на рівні 50% від потреб,

– заявив Козицький.

За його словами, така ситуація пов'язана з тим, що удар був нанесений не тільки по підстанції у Львівській області, а й по генеруючих потужностях у п'яти областях. Зокрема, Росія атакувала Київ, Харків, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро, Вінницю, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста України.

Рятувальники загасили пожежу на місці влучання ракет

Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки по об'єкту критичної інфраструктури на місці спалахнула пожежа.

О 18:16 (14 січня – 24 Канал) вогнеборці погасили її. Жертв чи постраждалих через атаку у нашій області нема,

– заявив посадовець.

Він також додав, що Львівщина розділяє біль Дніпра, де через удар по багатоповерховому будинку, де кількість загиблих зросла до 20.

Що відомо про атаку на Львівщину