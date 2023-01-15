Яка ситуація зі світлом на Львівщині, яку атакували росіяни
У Львівській області напередодні росіяни двома ракетами влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Через це попереджали про ймовірні перебої у постачанні світла та води.
Максим Козицький в ефірі телемарафону 15 січня розповів, що одну ракету з трьох вдалось збити нашим військовим з повітряного командування "Захід". За його словами, на підстанції тривають ремонтні роботи.
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Яка ситуація зі світлом на Львівщині
Глава Львівської ОВА розповів, що в області станом на 10:45 15 січня орієнтовно 150 тисяч абонентів без світла.
Діють графіки аварійних відключень. Вода подається, електротранспорт їздить. Ми маємо обмеження на рівні 50% від потреб,
– заявив Козицький.
За його словами, така ситуація пов'язана з тим, що удар був нанесений не тільки по підстанції у Львівській області, а й по генеруючих потужностях у п'яти областях. Зокрема, Росія атакувала Київ, Харків, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро, Вінницю, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста України.
Рятувальники загасили пожежу на місці влучання ракет
Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки по об'єкту критичної інфраструктури на місці спалахнула пожежа.
О 18:16 (14 січня – 24 Канал) вогнеборці погасили її. Жертв чи постраждалих через атаку у нашій області нема,
– заявив посадовець.
Він також додав, що Львівщина розділяє біль Дніпра, де через удар по багатоповерховому будинку, де кількість загиблих зросла до 20.
Що відомо про атаку на Львівщину
- Під час всеукраїнської тривоги 14 січня Андрій Садовий заявив, що у Львові була висока загроза ракетних обстрілів.
- Згодом стало відомо, що росіяни атакували Львівську область. Зокрема, вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Через це людей попереджали про перебої зі світлом та водою, а також аварійні відключення електрики.
- Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що на Харківщині та Львівщині складна ситуація. Там 14 січня працювали ремонтні бригади та тривала ліквідація наслідків атаки.
- У ДТЕК людей попередили, що слід бути готовими до аварійних відключень. Ба більше, українцям слід готуватись до важких днів чи навіть тижнів.