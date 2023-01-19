Ситуація краща, але є дефіцит: в Укренерго розповіли, коли чекати відключень світла

В українській енергосистемі ситуація станом на 19 січня дещо краща, аніж напередодні. Покращенню ситуації сприяє потепління.

В Укренерго заявили, що в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності. Та через потепління очікується зменшення споживання електроенергії.

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Особливо відчутний дефіцит потужностей у вечірній період, коли генерація може покрити тільки 3/4 споживання. Причина дефіциту – пошкоджені після російських атак електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

В Укренерго наголосили, що попередня атака росіян, яка відбулася 14 січня, завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Пвідомляється, що Укренерго завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

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