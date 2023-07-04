У нас є "протиотрута": яку зброю використовують росіяни на Східному напрямку

Як правило, окупанти використовують радянську техніку або її російські модернізації. Серед техніки ворога, зокрема, танки Т-72 – базовий та модернізований. А також – БМП-1 та БМП-2. Рідше можна побачити їхню "новітню розробку" БМП-3.

Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий. Він зауважив, що 3 та 4 липня українські військові знищили ворожі РСЗВ "Град".

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"Відома розповсюджена система, але доволі давно вироблена. Ну і гармати всіх типів радянських – Д-20, Д-30, МСТА-Б та інші. Вони всі родом з СРСР", – сказав Череватий.

Також росіяни застосовують штурмову авіацію – Су-25, Су-35. А ще – гелікоптери армійської авіації – Мі-24, Мі-28 та Ка-52.

Але тут у нас є потужна "протиотрута" – це ешелонована система протиповітряної оборони, яка не дозволяє їм хазяйнувати в повітрі. Не дозволяє системно притискати наші війська й понижувати їхню маневровість,

– наголосив заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій.

Утім, значно чутливіша для ЗСУ російська артилерія. В окупантів її доволі багато. Вистачає ворогу й снарядів.

ЗСУ готові до нових викликів

Російська армія застосовує й дрони-камікадзе "Ланцет". Це дошкульна річ, яка при відносній дешевизні може вражати значні цілі. Але українські армійці дуже швидко вчаться й пристосовуються до нових викликів.

"Спеціальні розрахунки кулеметні, які підбивають ці "Ланцети". Виставляються макети, які відволікають від основної техніки. Над артилерійськими системами робляться протиланцетні спеціальні сітки", – зауважив Сергій Череватий.

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Навчання допомагає

Окупанти потужно заміновують позиції. Тому перед початком атак на Бахмутському напрямку у ЗСУ провели ряд навчань, методичних зборів.

Українські військові доволі вдало долають загородження росіян, оскільки постійно навчаються. Вони використовують як радянську техніку, так і західну. Наприклад, танки Biber.

"Усе це в комплексі. Воїни навчаються, і потім після подолання мінного поля, долають ці траншеї. І, звичайно, війна і безпосередньо бойові дії іноді вносять свої корективи. Але загальна навченість – це суттєвий допоміжний фактор під час штурмових дій", – наголосив заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій.

Втрати ворога