Втратив значну кількість зброї та техніки: яка тепер тактика ворога біля Кліщіївки та Андріївки

Українські військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. І хоч окупанти зазнають колосальних втрат, вони не полишають спроб лізти поблизу Кліщіївки й Андріївки.

В ефірі телемарафону пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, чи змінив там ворог тактику, передає 24 Канал. Власне, журналістів зацікавив звіт ISW, в якому зазначили, що на цьому напрямку ворог замість важкої техніки тепер активно використовує піхоту.

Читайте також Росія посилює кордон на Бєлгородщині, пробує оточити Авдіївку: карта бойових дій на 13 листопада

Ворог втратив чимало важкого озброєння

Під час звільнення Кліщіївки та Андріївки, а потім контратак ворога, ворог дійсно втратив дуже значну кількість важкого озброєння. Там буквально брухт ми можемо побачити. Також він втратив на цьому напрямку також значну кількість артилерійських стволів. Це як самі гармати, так і міномети,

– зазначив Калашніков.

За його словами, в окупантів стало менше також і РСЗВ. Загалом тактична складова в російських загарбників після контрнаступу ЗСУ погіршилася. Відтак, ворог вимушений застосовувати у боях і живу силу.

Окупанти працюють малими групами зараз. Вночі вони виряджають диверсійно-розвідувальні групи, щоб вони пробиралися до наших позицій, щоб ті йшли на штурм. Але цих бійців наші військові виявляють та зупиняють. Часом окупанти вимушені підключати свою техніку, а замість артилерії використовують танки.

Тобто зараз немає такого масового явища, коли вони ідуть в танкову атаку з підтримкою ББМ. Тому що їх тут трохи не вистачає. Я б так сказав, тому що технічну складову він більше скеровує на інші напрямки, які вважає для себе активнішими,

– зазначив Калашніков.

Він додав, що у такому випадку, коли у ворога з'являється поповнення з частково мобілізованих або бійців "Штурму-Z", то він активізує свої дії. Калашніков підкреслив, що контрнаступальні дії окупантів не припиняються і це на щоденній основі можна спостерігати.

Звернімо увагу, що за минулу добу наші військові знищили 800 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули 312 550 бійців.