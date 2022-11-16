Яка ймовірність підтоплення через пошкодження на Каховській ГЕС: аналіз розвідки Британії

Під час відступу з правого берега Дніпра у Херсонській області росіяни підірвали міст через Каховську ГЕС. Розвідка Великої Британії оцінила рівень загрози руйнувань.

11 листопада дамба на Каховській ГЕС зазнала пошкоджень. Британські розвідники припускають, що росіяни зробили це для того, щоб перешкодити подальшому просуванню Збройних Сил України.

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Чи є загроза підтоплення на Каховській ГЕС

Унаслідок дій окупантів 3 прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані. Користуватися ними неможливо.

Однак 3 водозливні ворота під цією ділянкою дамби залишилися в основному недоторканими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією,

– запевнили у розвідці.

Що цьому передувало

Те, що загарбницькі війська підірвали міст через ГЕС, підтвердили російські пропагандисти. Вони самі опублікували відео моменту підриву. Крім того, згодом з'явилися й супутникові знімки з результатами дій окупантів.

Зауважимо, міст через Каховську ГЕС сполучав правобережну та лівобережну частини Херсонської області.

До речі, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що до Нового Року українські військові можуть звільнити й лівобережжя Херсонщини. Шанси, що ЗСУ до кінця року зайдуть у Мелітополь Запорізької області, дуже високі.

Зараз дуже важливо не давати ворогу часу на відпочинок на Півдні України. Слід завдавати постійних артилерійських ударів по окупантах. Однак для цього ЗСУ потрібно ще більше зброї від партнерів.

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