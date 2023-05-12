Оборона і більше нічого, – Маляр про ситуацію на фронті

Окупанти намагаються наступати на Сході одразу на декількох напрямках. Українські захисники дають відсіч ворогу, що передбачає не лише оборону, але й контрштурми та активні дії.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, наші оборонці не дають ворогу просуватися.

Дивіться також Є відчуття, що все посипалося або дуже скоро посиплеться, – військовий про поведінку росіян

Що зараз відбувається на фронті

Ганна Маляр зазначила, що ворог сильний, але наші бійці відбивають його атаки.

Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують. Власне, така ситуація на сході триває вже декілька місяців. Все! Більше нічого не відбувається,

– додала заступниця міністра оборони України.

Раніше Маляр розповіла, що ситуація поблизу Бахмута динамічна: упродовж тижня нашим захисникам вдалось не лише не полишити жодну із позицій, а й просунутись вперед на 2 кілометри.

Попри наявність зброї:

ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог зазнав великих втрат у живій силі;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Станом на ранок 12 травня найгарячіша ситуація на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші захисники відбили 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк.