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      Яка компанія претендує на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі

      Схеми 19 Читать новость на русском

      Наразі Україна немає достатніх власних потужностей для розробки Чорноморського шельфу. Відтак, вона оголосила конкурс на залучення приватного партнера для розробки морської ділянки "Дельфін" – однієї з найбільших газоносних ділянок у Чорному морі. Переможець відбору користуватиметься ділянкою 50 років, проте матиме віддавати Україні 11% видобутих вуглеводнів.

      Які газові родовища анексувала Росія?

      Поблизу Одеси в Чорному морі розташоване Одеське газове родовище, за ним – Голіцинське і Штормове. До весни 2014 року його розробляло українське державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз".

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      ​Утім, у 2014 році Росія анексувала Крим і захопила 9 із 10 родовищ, на розробку яких отримав ліцензії український "Чорноморнафтогаз". Тепер їх контролює клон – "Черноморнефтегаз", зареєстрований за російським законодавством.

      Росіяни захопили навіть ті об'єкти на шельфі, які розташовані ближче до материкової України, ніж до Криму.

      Росія захопила 9 із 10 українських родовищ
      Росія захопила 9 із 10 українських родовищ

      ​Колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін пояснив: "на всіх установах "Чорноморнафтогазу", які знаходяться на шельфі Чорного моря, перебувають росіяни – як технічний персонал незаконного підприємства, що здійснює видобування, так і представники відповідних спецслужб і збройних сил Російської Федерації".

      У квітні 2019 року український уряд, тимчасово втративши контроль над 90% освоєних родовищ у Чорному морі, оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів – тобто, нафти і газу. ​Їх пропонують знайти в Чорному морі, у межах ділянки "Дельфін" – і ділитися видобутим із державою. Угода передбачає, що така співпраця триватиме півстоліття.

      Як Україна шукала компанію на ділянку газових родовищ?

      Ділянка "Дельфін" – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів моря. Вона більша ніж, наприклад, уся територія Республіки Кіпр.

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      У конкурсній документації, оприлюдненій Міністерством енергетики йдеться, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива. А до потенційного інвестора були висунуті вимоги:

      1. півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку;
      2. щонайменше 5 свердловин за перші п’ять років;
      3. державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

      Проте тут один неприємний нюанс, який вирішили приховати, – у межах ділянки захоплені українські газовидобувні об’єкти і озброєні росіяни на них.


      Умови до потенційного інвестора

      Експерти підтверджують, що запропонований урядом "Дельфін" справлді має значні запаси вуглеводнів. "«Шельф на сьогодні розвіданий менше, ніж на 3%. І можливість знайдення великих запасів нафти та газу там достатньо висока, – розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

      Коли буде відоме ім'я переможця? 12 червня 2019 року спливає відвіданий 60-денний термін для подачі заявок. Тоді відбудеться розкриття пропозицій міжвідомчою комісією з розподілу ресурсів, яку очолює міністр енергетики Ігор Насалик. Проте наразі невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один претендент зайняв про активну позицію.

      Хто може перемогти у конкурсі на ділянку з газовими родовищами?

      Frontera Resources – це компанія з американським корінням, яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу. Учасники ринку енергетики припускають, що саме під неї цей конкурс і організували нашвидкоруч. При цьому, аналіз діяльності цієї фірми викликає сумніви, що угода із нею буде оптимальним варіантом для української держави.

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      Саме Frontera Resources, не реалізувавши попередню ініціативу – виступила вже з новою: провести конкурс в Україні на розподіл газу і нафти з Чорного моря. І уряд такий конкурс оголосив. 

      Центральний офіс компанії знаходиться у Техасі. Однак, бізнес-інтереси Frontera переважно зосереджені у Грузії та Молдові. Дві ключові особи компанії – це Стів Нікандрос, почесний президент Frontera Resources, бізнесмен, колишній член міжнародної консультативної ради Atlantic Council. Та Заза Мамулаішвілі – співзасновник, член правління Frontera, бізнесмен грузинського походження.

      Власники техаської компанії
      Власники техаської компанії

      Схоже, що Frontera Resources – потенційний фаворит вже українського конкурсу. Проте, вона не має досвіду і ресурсів, аби самостійно почати роботи на шельфі.

      Чому ця компанія може принести Україні проблеми?

      Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Роман Опімах пояснює відсутність необхідного досвіду імовірним посередництвом, яке здійснює компанія: "Наскільки я розумію, Frontera досить близько до компаній, які є певними посередниками. Тобто, вони беруть на себе ризик зробити таке пакетне рішення, вийти в якусь країну, домовитися про отримання певної ділянки".

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      Він додав, що так вони обіцяють інвестувати в неї і проводити певну програму робіт, а потім, коли вони виграють, починають шукати компанію, яка може приєднатися до них і допомагати в реалізації цього процесу. Або просто продати цю ділянку комусь іншому.

      Більше того – Frontera Resources є збитковою, судячи з її фінансового звіту за частину 2017 та 2018 років. На прохання журналістів "Схем" його також проаналізував інвестбанкір і керуючий партнер Capital Times Ерік Найман. Каже – фірма "хронічно" збиткова.

      Вона хронічно збиткова. Їм не вдається заробляти гроші. При чому вони так проїдають капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власний капітал і збитки щорічні генеруються в районі – по кілька мільйонів доларів на рік,
      – проаналізував Найман.

      Чому компанія зацікавилася Україною?

      Для входу на український ринок, Frontera заснувала тут дві дочірні компанії. Їхні українські директори – це дві найняті бухгалтерки, які не мають стосунку до нафто- і газовидобутку. У податковій обидва підприємства не зареєстровані платниками ПДВ – а, отже, не мають суттєвих оборотів. У 2018 році в них був відсутній дохід, мали місце тільки витрати на суму в 23 тисячі гривень.

      За телефонним номером відповіли співробітники, які відхрестилися: "Ми ведемо бухгалтерію цієї компанії, але ми не є цією компанією". 

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Новини США Розслідування Газ Ринок газу Чорне море Новини Одеси Техас Гроші
      Джерело: 24 канал
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