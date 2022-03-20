Якби ми були членом НАТО, війни не було б, – Зеленський

Володимир Зеленський подякував НАТО за допомогу, надану країні, але закликав до подальших дій. Президент наголосив, що якби Україна була членом Альянсу, то Росія не розв'язала б проти неї війну.

Відповідну заяву український лідер зробив в інтерв'ю виданню. Зеленський прокоментував важливість для України бути в НАТО.

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Президент про необхідність прийняття України в НАТО

Зеленський заявив, що якби Україну прийняли до Північноатлантичного альянсу раніше, то Росія б не почала повномасштабну війну.

Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для свого народу,

– зазначив глава держави.

Він подякував за допомогу, яку НАТО надає з початку вторгнення Росії. "Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що люди вмирають щодня", – наголосив політик.

Він додав, що якщо члени Альянсу не готові зберегти життя українців, якщо вони просто хочуть бачити людей у становищі, коли Україні не зрозуміло, чи хочуть її взяти в НАТО чи ні, то вони не повинні "змушувати українців перебувати в цьому підвішеному стані".

"Я просив сказати прямо, що нас приймуть в НАТО через рік, два, п'ять, або просто сказати ні", – продовжив Зеленський. Він зазначив, що відповідь була: "зараз ви не будете членом Альянсу, але двері залишаться відкритими".

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