Якби не Лукашенко, Путіну було б важче наважитись на війну, – білоруський опозиціонер

Росія продовжує атакувати Україну, зокрема з території Білорусі. Пробачити те, що відбувається зараз в Україні, не можна ні Володимиру Путіну, ні Олександру Лукашенку.

Про це в ефірі 24 каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко.

Актуально Росія може скоро змінити стратегію щодо України, – білоруський опозиціонер

Він переконаний, що самопроголошений президент Лукашенко має відповідати за війну в Україні на рівні з Путіним.

Якби зараз не було Лукашенка зараз при владі, Путіну було б значно складніше наважитись на цю жахливу війну,

– наголосив Латушко.

Опозиціонер припустив, що це розуміють більшість європейських лідерів.

Латушко про ситуацію в Україні: дивіться відео