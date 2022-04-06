Якби впали Чернігів і Суми, росіяни могли б піти у сторону Києва, Львова і Харкова, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що якби впали Чернігів і Суми, то Києву було б дуже складно. Загарбники могли б піти у напрямку як столиці, так і Харкова й Львова.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович наголосив на ключовій ролі в обороні України від російських окупантів Чернігова та Сум.

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Ворог міг би піти на Київ і Львів

Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано,

– зазначив Арестович.

Він додав, що тоді б з'явилася ймовірність, що російські війська розрізали б шляхи сполучення у напрямку – Львів – Київ – Харків. А це, за словами радника глави ОП, вже було б не просто погано, а майже кінець.

Однак Чернігів і Суми не впали, а дали ворогу гідну відсіч.

Нагадаємо, раніше Арестович припустив, що Україна та світ може жахнутися від того, що побачить в інших окупованих містах. За його словами, Маріуполь перекриє Бучу в 100 разів.

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