На майже мільйон: вперше за 60 років у Китаї зменшилась кількість населення

Населення Китаю почало різко скорочуватись вперше з 1961 року, що свідчить про демографічну кризу, яка існує в країні. Експерти зазначили, які демографічні перспективи в однієї з найбільших держав світу.

Як повідомили в Національному бюро статистики Китаю, станом на кінець 2022 року населення Китаю скоротилося приблизно на 850 тисяч осіб – тобто до 1,41175 мільярда людей. В Організації Об'єднаних Націй навіть змінили прогнози щодо того, скільки людей проживатиме в державі до 2050 року.

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На скільки ще людей скоротиться населення Китаю

В ООН тепер зазначають, що населення Піднебесної до 2050 року скоротиться ще на 109 мільйонів. Власне, це більш ніж утричі перевищує попередній прогноз 2019 року. Водночас китайські демографи почали нарікати через те, що Китай постаріє, перш ніж розбагатіє, економічний ріст уповільниться через падіння доходів і зростатиме державний борг через зростання витрат на охорону здоров'я та соціальне забезпечення.

Демографічні та економічні перспективи Китаю набагато похмуріші, ніж очікувалося. Китаю доведеться скоригувати свою соціальну, економічну, оборонну та зовнішню політику,

– сказав фахівець у цій галузі І Фусянь.

Окрім того, він наголосив, що скорочення робочої сили в країні та падіння обсягів виробництва спричинять ріст цін та інфляцію в Сполучених Штатах Америки та країнах Європи.

Що на це кажуть в Пекіні

Голова національного статистичного бюро Кан І констатував, що не варто турбуватися щодо скорочення населення, оскільки "загальна пропозиція робочої сили все ще перевищує попит".

Коефіцієнт народжуваності в Китаї минулого року становив лише 6,77 народження на 1 000 осіб, у порівнянні з показником 7,52 народження у 2021 році. Це є найнижчим рівнем народжуваності за всю історію спостережень,

– пишуть у виданні Reuters.

Варто сказати, що кількість китайських жінок, віком від 25 до 35 років, скоротилася за останні роки приблизно на 4 мільйони. А рівень смертності становить – 7,18. Він є найвищим з часів Культурної революції 1974 року.

Демографічні зміни у світі: що потрібно знати

До цієї теми нагадаємо, що восени 2022 року кількість населення нашої планети досягло позначки у 8 мільярдів.

Водночас Індія може невдовзі обігнати Китай за демографічними показниками. На це, зокрема, має вплив пандемія, яка, до речі, знову почала набирати обертів на території КНР.

Проте станом на січень 2023 року найбільш густонаселеною державою все ще є Китай. Хоча цей титул Пекін ризикує втратити через декілька місяців.