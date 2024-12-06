Ворог активно працює по Півдню: Братчук сказав, чим цинічно б'ють росіяни

На Півдні ситуація щодо обстрілів напружена. Росіяни продовжують безжально бити по мирних українських містах ракетами, дронами, керованими авіабомбами та іншими наявними видами озброєння.

Терористична суть росіян не змінюється, сказав 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він додав, що по Півдню ворог активно працює ракетним та авіаційним озброєнням.

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Терористичний удар по Запоріжжю

Ввечері 6 грудня російські війська запустили в бік Запоріжжя/області щонайменше чотири КАБи. Внаслідок влучання зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Дев'ять людей загинули, 20 поранені, зокрема 23-річний хлопець у вкрай важкому стані. Серед постраждалих двоє дітей, зокрема чотиримісячна дівчинка.

Люди поспішали додому. Хтось хотів привітати дітей з Миколайчиком. Можливо, когось хотіли привітати з днем Збройних Сил України, але власне знову черговий терористичний акт Росії,

– мовив Братчук.

Він зауважив, що ворог не так давно почав бити по Запоріжжю авіабомбами, які становлять серйозну загрозу.

Загроза на Херсонщині

Росіяни терористично обстрілюють наших громадян у Херсоні й територіальних громадах, які на правому березі Херсонщини. Зранку 6 грудня окупанти атакували медичних працівників, потім були атаки по окремих громадянах.

Якщо ми говоримо про тероризм, то підкреслюється тим, що ворог використовує саме касетну бойову частину, щоб накрити максимальну площу та завдати пошкоджень людям,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, днями російські загарбники вдарили по території Херсонської області двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Найімовірніше, це був "Іскандер-М".

Крім цього, Росія показово тренується форсувати Дніпро на полігонах і готується до активних дій на Херсонщині та в Запорізькій області.