Потрібен головний приз у цій війні, – ізраїльський журналіст назвав першочергове завдання ЦАХАЛ

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що три передумови для миру в Секторі Гази – це "знищення ХАМАС, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства". Та тут мовиться про серйозні глибинні перетворення з одного боку всередині Сектора Гази, а з іншого – у палестинському суспільстві.

Про це 24 Каналу заявив журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що не дуже зрозуміло, наскільки це реалістично. Він додав, що це виглядає довготривалим процесом, який може розтягнутися на багато років.

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"Якщо ми говоримо про короткострокові завдання, то мовиться про ліквідацію режиму ХАМАС у Секторі Гази. Це реальніше завдання. Ізраїльська армія цим поступово займається", – зазначив Янушевський.

На його думку, зламати централізований спротив ХАМАС цілком реально протягом місяця, а можливо й менше. Фактично більшість північної частини Сектора Гази контролює ЦАХАЛ.

Яке завдання ізраїльської армії

Нині активізуються дії в центральній частині. Останні тижні та дні ведуться інтенсивні бої в районі міста Хан-Юніс, яке розташоване на Півдні. Його вважають другою "столицею ХАМАС", адже звідти багато лідерів угруповання.

Бойовики воюють, зокрема, із тунелів. Там масштабна підземна інфраструктура. Приблизно така ж, як була на Півночі Сектора Гази.

Відбувається поступова зачистка. Ізраїльській армії треба головний приз у цій війні. Це не попередні операції, які були останніми роками. Цього разу мовиться про серйозну війну, яка буде доведена до кінця – до перемоги, до ліквідації режиму ХАМАС у Секторі Гази,

– додав журналіст ізраїльського аналітичного порталу.

Мовляв, ця перемога має бути очевидною для всіх у Секторі Гази та за його кордонами. Усе, аби було зрозуміло, що ХАМАС, коли 7 жовтня атакував Ізраїль, зробив головну помилку та перейшов межу. Тому ця війна повністю відрізняється від того, що було раніше.

"Відповідно, треба конкретні символи. Режиму ХАМАС не буде в Газі, будуть ліквідовані, найімовірніше, лідери ХАМАС", – сказав Роман Янушевський.

За його словами, єдина можливість, яка залишається у них, – це, використовуючи заручників, які залишилися, домовитися з ізраїльтянами, аби хоча б лідерам угруповання дали можливість залишити Сектор Гази. Усе, аби вони звідти могли "безпечно піти Єгипет", а згодом – у будь-яку іншу країну, яка зголоситься їх прийняти.

"Щойно вони підуть звідти – це цілком очевидна поразка цього угруповання. Якщо раптом вдасться домовитися на борту літака – усім буде зрозуміло, що це поразка. Або інший варіант – вони будуть знищені на землі, у тунелях чи десь ще", – зазначив Янушевський.

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