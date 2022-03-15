Які часи, такі пріоритети: гроші з культурного фонду спрямують на потреби ЗСУ
Відповідно до постанови Кабміну України від 10 березня 2022 року №245, 583 мільйони гривень від Українського культурного фонду спрямують на потреби Збройних Сил України.
Так, 583 281 мільйон гривень, який був передбачений на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, перейдуть на забезпечення потреб ЗСУ для протидії агресії з боку Росії.
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Грантовий сезон у 2022 році призупинили до остаточної перемоги над російськими окупаційними військами.
Незабаром Культурний фонд зв'яжеться з грантоотримувачами, проєкти яких пройшли технічний відбір, а також з експертами, які оцінюють проєкти й роз'яснить подальші кроки спільної роботи.
Водночас Український культурний фонд продовжує свою роботу щодо боротьби з російською агресією, підтримкою наших захисників. Тримаємося разом, нікого не кидаємо напризволяще та продовжуємо боронити країну кожен на своєму фронті,
– розповів виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.
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