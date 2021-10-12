Які документи тепер потрібні для міжобласних поїздок: перелік від МОЗ

В Україні з 21 жовтня діятимуть нові правила для міжобласних поїздок у громадському транспорті. Тепер для пересування між регіонами треба буде мати певні документи.

Нові правила не будуть поширюватись на неповнолітніх. Мовиться про регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів.

Важливо Уряд ввів нові обмеження на поїздки між регіонами

Де діятимуть правила

Мовиться про автобусні маршрути, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.



До міських та внутрішньообласних перевезень норми не застосовуватимуть. Відповідальність за дотримання правил нестиме перевізник.

Жовта зона

Якщо людина їде в межах "жовтих" регіонів, слід мати один з документів:

Сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила для міжобласних поїздок у жовтій зоні / Фото МОЗ

Червона зона

Якщо людина виїжджає або прямуєте в регіон, де червона зона, документи треба мати один з документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації,

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила для міжобласних поїздок у червоній зоні / Фото МОЗ

Чому ввели нові обмеження на поїздки

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що уряд намагається зробити все для перешкоджання поширенню коронавірусу.

Річ у тім, що під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.

Тому й ввели певні обмеження.