Щонайменше три типи дронів: Умєров уточнив, які БпЛА отримає Україна від Британії

У п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України підписали безпекові гарантії для нашої держави. Також Велика Британія оголосила про великий пакет військової допомоги.

Сунак назвав цей пакет найбільшим єдиним пакетом допомоги від початку війни. Рекордний пакет містить додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів і проведення навчань для тисяч українських військових. Проте про деяку допомогу не говорять публічно.

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Які дрони отримає наша держава завдяки допомозі від Британії

Прем'єр-міністр Сунак також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні в розмірі 2,5 мільярда фунтів. Це найбільший пакет допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Щонайменше 200 мільйонів з цього пакету будуть виділені на виробництво бойових дронів для України, зокрема для розвідувальних, далекобійних і морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн,

– написав міністр оборони.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Британією

Вона формалізує підтримку низки програм, яку Велика Британія надає і продовжуватиме надавати. Це стосується обміну розвідданими, кібербезпеки, медичної та військової підготовки, співпраці з питань оборонно-промислового комплексу.

Дуже важливим є те, що, відповідно до угоди, Сполучене Королівство зобов'язано проводити консультації з Україною та надавати оборонну підтримку – якщо Росія вирішить повторити свій напад.

Під час пресконференції мовилося про розвідувальні дрони, атакувальні дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Країни Великої сімки погодились надати Україні двосторонні безпекові запевнення на саміті НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Велика Британія першою укладає безпекову угоду в рамках надання двосторонніх безпекових гарантій,

– підкреслив Умєров.

Буде і гуманітарна допомога

Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги – до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Кошти спрямують на подолання наслідків обстрілів і посилення захисту енергетичної інфраструктури.

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Сунак у Києві: що відомо про візит

24 Канал детально висвітлював приїзд британського міністра до Києва. Зокрема ми писали, який сигнал надсилає Британія візитом Сунака та що гарантує Україні угода про безпеку.