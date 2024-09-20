Деякі параметри краще, ніж в F-16: які західні винищувачі можуть замінити Су-24 у майбутньому

Україна навряд отримає французькі винищувачі Alpha Jet, на яких перша група українських пілотів завершила навчання, оскільки це лише навчально-тренувальні літаки. Але важливо те, що після них пересідають на Mirage 2000, які Франція може надати Україні.

Про це ще раніше заявляв французький президент Еммануель Макрон. Відомо, що Mirage наразі проходять модернізацію, і в перспективі можуть замінити винищувачі Су-24. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, як вони можуть підсилити українське небо.

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Mirage 2000 можуть замінити українські Су-24

За словами Коваленка, якщо розглядати винищувачі Mirage 2000 винятково по характеристиках, вони дійсно кращі по висоті польоту та швидкості, аніж літаки F-16.

Проте французькі судна мають чимало проблем:

можуть використовувати невелику кількість засобів ураження як і F-16;

не такі розповсюджені як F-16, які є не лише базою винищувачів та модернізації різних рівнів, а й великою кількістю запчастин. Логістикою, яка у разі потреби може забезпечити відновлення літака.

Ще у 2023 році у мене запитували, чи може Франція щось постачати Україні, я казав, що так. Це можуть бути Dassault Rafale, як варіант конкуренції з F-16, або Mirage 2000, бо використовують ракети SCALP та Storm Shadow. Вони адаптовані на всі 100%,

– наголосив Олександр Коваленко.

Своєю чергою, Україна використовує ці ракети винятково на фронтових бомбардувальниках радянського типу Су-24. Однак з обмеженим функціоналом, бо вони не підходять для цієї зброї. Так, їх інтегрували, але не повністю. Вони мають зношений ресурс, тому так чи інакше мають бути замінені.

І точно не літаками F-16. Щоб пристосувати їх до використання SCALP або Storm Shadow, необхідно пів року модернізації. Тому з великою імовірністю французькі винищувачі Mirage 2000 у перспективі можуть замінити Су-24.