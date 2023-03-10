З якими хворобами очей та вух в Україні не можуть мобілізувати до лав ЗСУ

10 березня 2023, 14:21
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В українському законодавстві прописані хвороби, з якими не можуть призвати до армії. Зокрема у цьому списку є хвороби очей та слухового апарату.

Є великий список хвороб, при яких людину визнають непридатною до мобілізації у воєнний час. Проте зауважимо, що все залежить від стану пацієнта, перебігу та розвитку хвороби – остаточно визначити придатність людини до призову може лише військово-лікарська комісія. Про це пише 24 Канал.

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Які хвороби очей можуть зробити людину непридатною до служби

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише ті громадяни, які мають:

  • виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці й помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороби склоподібного тіла і очного яблука;
  • неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;
  • гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Які хвороби вуха звільняють від служби

У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час, а у воєнний стають обмежено придатними.

Підставою для звільнення з військового обліку може бути лиш стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Автор: Анастасія Кушпіт