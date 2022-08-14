Не лише McDonalds: які іноземні бренди повертаються в Україну

У McDonald's 11 серпня оголосили про рішення повернутися в Україну. Аналогічне рішення у липні ухвалив Adidas.

Доки українці радіють поверненню McDonald's, Максим Гаврюшин – голова Української ради торгових центрів – розповів, яка ситуація з іншими брендами. Більшість з них вже повернулася.

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Крім McDonald's в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так гучно. На початку липня відкрився Adidas. Також додам, що не так багато брендів ще не відновили свою роботу,

– заявив Гаврюшин.

З часом відновлюватиметься також торгівля онлайн. Зокрема, у тих регіонах, де тривають активні бойові дії, запрацює можливість купувати речі через інтернет.

Гаврюшин запевнив, що асортимент товарів не зміниться. Українці зможуть купувати ті самі речі, які продають в крамницях інших європейських країн. Нові колекції в Україну привозитимуть.

Які бренди ще не повернулися в Україну

Серед брендів, які ще не повернулися:

Zara;

Pull & Bear;

Bershka;

Stradivarius;

Massimo Dutti;

H&M.

Повернення McDonald's – сигнал

Дмитро Кулеба відреагував на повернення McDonald's в Україну. Глава МЗС пояснив, що це – важливий сигнал для міжнародного бізнесу. Він означає, що, попри війну, в Україні можливо працювати.

Кулеба наголосив, що від цього залежать робочі місця та податки.

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