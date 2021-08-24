Які країни привітали Україну з Днем Незалежності

Наприклад, президент США Джозеф Байден у листі до українського колеги Володимира Зеленського наголосив, що українська історія сповнена прагненням до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині.

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Як вітали Україну у світі

Американський лідер зауважив, що Штати завжди підтримують суверенітет й територіальну цілісність України.

Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні,

– наголосив Байден.

Крім того, він побажав українцям веселого святкування.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж привітав Україну з ювілеєм. Країна солідарно допомагає у збереженні суверенітету й територіальної цілісності. Політик наголосив, що Київ може завжди розраховувати на підтримку Берліна.