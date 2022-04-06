Які країни вже відкликали дипломатів Росії: список
6 квітня 2022 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм Оперативний ЗСУ
Увесь цивілізований світ підтримує санкції проти Росії, запроваджені ЄС на тлі вторгнення в Україну. Російські дипломати також відчули на собі наслідки війни Росії проти України.
Чимало працівників російської дипломатії висилають з меж європейських країн.
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Які країни вже відкликали дипломатів Росії
- Литва – посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство;
- Німеччина – 40 дипломатів;
- Франція – 35 дипломатів;
- Італія – 30 дипломатів;
- Данія – 15 дипломатів;
- Швеція - 3 дипломати;
- Іспанія – 25 дипломатів;
- Польща – 45 дипломатів;
- Чехія – один дипломат;
- Нідерланди – 17 дипломатів;
- Бельгія – 21 дипломат;
- Ірландія – 4 дипломати;
- Естонія – 7 дипломатів, закривається головне представництво Росії;
- Латвія – 13 дипломатів, закривається два консульства;
- Словенія – 33 дипломати.
Зауважимо, за два тижні понад 150 російських дипломатів покинули країни Європи. Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.
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