Які країни вже відкликали дипломатів Росії: список

6 квітня 2022 , 08:54
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Оперативний ЗСУ

Увесь цивілізований світ підтримує санкції проти Росії, запроваджені ЄС на тлі вторгнення в Україну. Російські дипломати також відчули на собі наслідки війни Росії проти України.

Чимало працівників російської дипломатії висилають з меж європейських країн.

Зверніть увагу Виступ Зеленського на Радбезі ООН та нові санкції проти Росії: новини дипломатичного фронту

Які країни вже відкликали дипломатів Росії

  • Литва – посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство;
  • Німеччина – 40 дипломатів;
  • Франція – 35 дипломатів;
  • Італія – 30 дипломатів;
  • Данія – 15 дипломатів;
  • Швеція - 3 дипломати;
  • Іспанія – 25 дипломатів;
  • Польща – 45 дипломатів;
  • Чехія – один дипломат;
  • Нідерланди – 17 дипломатів;
  • Бельгія – 21 дипломат;
  • Ірландія – 4 дипломати;
  • Естонія – 7 дипломатів, закривається головне представництво Росії;
  • Латвія – 13 дипломатів, закривається два консульства;
  • Словенія – 33 дипломати.

Зауважимо, за два тижні понад 150 російських дипломатів покинули країни Європи. Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.

Може зацікавити – ЄС терміново готує нові санкції проти Росії після звірств на Київщині: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук