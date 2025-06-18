Спершу йдуть "каліч-полки": Братчук розкрив нові методи штурмів росіян

У ЗС Росії створюють штурмові групи з поранених або частково придатних до служби солдатів. Незважаючи на тяжкі травми, їх залучають до бойових дій.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що формально це не повноцінні полки, однак штурмові групи з таких людей – звична практика з боку Росії. Водночас, за його словами, складно оцінити, наскільки це явище є масовим.

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Чим "корисні" поранені в штурмах

"Ми умовно називаємо їх "каліч-полки". Все пояснюється просто: першими у штурм кидають ці так звані "каліч-групи". Як правило, вони повністю гинуть. Але росіяни сподіваються, що хтось "зачепиться", – сказав Сергій Братчук.

Він додав, що навіть якщо поранений солдат загине, боєкомплект залишається на позиції. Наступні хвилі штурму можуть скористатися ним, щоб продовжити атаку.

Це типова російська тактика. Однак на тимчасово окупованих територіях, зокрема на лівому березі, фіксуються численні випадки дезертирства.

Буває, що дезертири не просто тікають, а й тягнуть когось із собою. Інколи "роблять двохсотими" своїх, забирають зброю, трофеї чи інші ресурси й починають блукати українськими степами. Ми добре розуміємо, як усе це зазвичай закінчується – але це вже, як кажуть, внутрішні справи росіян,

– сказав Братчук.

Він підсумував, що росіяни активно використовують у штурмах поранених, обміняних і навіть частково непридатних до служби. А сам штурм – це, по суті, для них квиток в один бік.