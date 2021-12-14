Які міста України найкомфортніші для ІТ-спеціаліста

Найкомфортнішими для життя айтішників є західні міста України. Перше у рейтингу опинився Івано-Франківськ.

Міста-мільйонники – не про комфорт

Найнижче у рейтингу – Херсон, Запоріжжя, Чернівці та Миколаїв. Їх айтішники переважно не обирають для життя.

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Міста-мільйонники точно не про комфорт, але саме в них найкраще будувати кар'єру. Проте тренд на ремоут триває, тож можемо прогнозувати, що ринок перебудується і розвиток кар'єри не залежатиме від локації,

– мовиться у повідомленні.

П'ятірка найкомфортніших міст для айтішників

Івано-Франківськ,

Львів,

Вінниця,

Харків,

Чернігів.

До речі, саме у такій послідовності міста й рекомендують для життя працівникам IT-сфери.



Які міста рекомендують для життя айтішникам / Карта DOU

Скільки заробляють айтішники в Україні

Лише понад 10% українських спеціалістів IT-сфери заробляють більше ніж 5 тисяч доларів. Водночас більшість отримують зарплату у розмірі від 500 до 1500 доларів.

Лише кілька разів фахівці зафіксували зарплати айтішників у 10 – 12 тисяч доларів. Таку оплату отримувати працівники компанії Tech Lead/Solution Architect.

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