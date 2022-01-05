Які міста вже охопили протести у Казахстані: карта
Джерело:телеграм-канал "Настоящее время"
У Казахстані уже 3-ий день вирують масові протести. Загалом "газові" мітинги охопили 15 міст країни.
Найбільші міста Казахстану охопили протести, у кількох масові безлади та захоплення адмінбудівель. Також у кількох містах діє режим надзвичайного стану.
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Де найбільші протести
Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. Також там діє режим надзвичайного стану. До наведення порядку в місті влада залучила військових.
В Актобе також тривають мітинги та масові безлади. Мітингувальники намагалися захопити акимат, однак силовики застосували водомети.
Ситуація в інших містах виглядає так:
- Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;
- Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;
- Талдикорган – мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву;
- Шимкент – мітинги;
- Семей – мітинги;
- Павлодар – мітинги;
- Кокшетау – мітинги;
- Костанай – мітинги;
- Уральськ – мітинги;
- Атирау – мітинги;
- Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;
- Жанаозен – мітинги;
- Жезказган – мітинги.
Карта мітингів у Казахстані / фото "Настоящее время"
Останні новини з Казахстану
- Майже по всій території Казахстану відсутній доступ до інтернету. Через це громадяни не можуть здійснювати безконтактну оплату, не працює додаток головного банку країни та припинили мовлення низка каналів. Також в Алмати та Нур-Султані немає мобільного зв'язку.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив свого попередника Нурсултана Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану і сам його очолив.
- У своєму зверненні він повідомив, що уже є перші загиблі через протести, однак конкретної цифри Токаєв не назвав.
Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео