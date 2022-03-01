Які місця найбезпечніші у домівці: показали графіку

Під час сигналу тривоги не завжди є можливість ховатися в спеціальному укритті, тому доводиться залишатися в будинку чи квартирі. Тож важливо знати, де саме це робити найкраще.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав найбезпечніші місця у вашій домівці.

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Які місця найбезпечніші у домівці

Місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);

(перша бере на себе удар, друга – блокує уламки); Приміщення без вікон (ванна, якщо у ній немає газового обладнання).

​Також обов'язково потрібно зняти з петель, покласти на підлогу та накрити ковдрою, двері зі скляними вставками. Щодо вікон, то їх слід щільно зачинити та заклеїти плівкою.



Де в будинку найбезпечніше ховатися / Інфографіка Центру протидії дезінформації при РНБО України

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