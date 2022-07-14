Крим чекає на Україну, за 8 років це не змінилось, – кримський політик

Мешканці Криму чекають на Україну. За 8 років окупантам не вдалося це змінити.

Росіянам там, як і раніше, не раді. Про це 24 каналу сказав Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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Головне, що у Криму є суспільство, нація, громадяни, які чекають на Україну. За 8 років росіяни не змогли там нічого створити,

– сказав він.

Плани москви повністю зруйновані

Сьогодні можна стверджувати, що дії кремля призвели до зворотного ефекту, якого росіяни не очікували. У Криму сформувалася опозиція, яка ненавидить окупантів та чекає на звільнення півострова.

"Коли ми опинимося на Чангарі (село у Херсонській області – 24 канал), тієї Росії, яка зможе відстоювати Крим вже не буде", – додав Чийгоз.

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Зауважимо, сьогодні економіка тимчасово окупованого росією Криму остаточно зруйнована. Осінь та зима 2022 року стане невимовно важким часом для півострова.

Відомо, що більшість мешканців Автономної Республіки заробляли на життя від туризму. Однак цього року відпочивати до Криму ніхто не поїхав. Як наслідок, не буде ані зарплат, ані доходів, ані поповнення бюджету.

Єдиний шанс нормально дожити до наступного курортного сезону та перезапустити економіку – це повернутися під юрисдикцію України та отримати усіх необхідні дотації.

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