"Генеральне прибирання" в НАТО після скандальних заяв: Politico розповіли про настрої в Альянсі

Гучна заява Стіана Єнссена про те, що Україна може піти на територіальні поступки Росії, викликала шквал критики. Українські високопосадовці назвали її неприйнятною, дивною, смішною, зрештою вкидом. Імовірно, вона вплине на комунікацію в НАТО.

НАТО було "в режимі очищення" після слів Стіана Єнссена, глави канцелярії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Раніше він заявив про те, що Україна може поступитися Росії своєю територією – і так отримати членство в Альянсі, фактично обміняти території на безпеку.

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Що пишуть у західних ЗМІ

Politico назвало заяву Єнссена вражаючою. Видання підкреслює: високопосадовець працює в НАТО понад десять років і рідко виступає на публіці. До того раніше такі заяви від офіційних осіб не звучали – навіть якщо припустити, що про це говорять за лаштунками.

Колеги здивовані словами Єнссена та називають їх великою помилкою.

Він не має на це мандата, і озвучування цього, безумовно, не допоможе Україні,

– каже один із дипломатів.

Видання відзначає, що заява збурила світових політиків і дипломатів. Особлива небезпека полягає у тому, що "Москва пропускала все це через кремлівську пропагандистську машину". Росіяни підхопили це задля того, щоб розганяти в інформаційному просторі наративи стосовно розколу між західними союзниками та "обману українців", мовляв, зараз уже точно стало ясно, що Україні зась у НАТО.

Західні чиновники вказують на свою відданість територіальній цілісності України та запевняють: "такий компроміс ніколи не обговорювався на раді союзників".

Утім, Politico наводить слова одного з українських чиновників, який побажав залишитися анонімним.

Ці коментарі доводять, що наші побоювання небезпідставні, що існують певні дискусії щодо використання членства в НАТО як розмінної монети в переговорах з Росією,

– цитують журналісти.

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Як розгорталася ситуація