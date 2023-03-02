Про що росіяни мріють після Бахмута

Під Бахмутом продовжує складатися досить важка ситуація. За даними Міноборони, російські війська сконцентрували під цим українським містом свої головні загони.

Плани Росії не змінилися

Головна мета ворога залишається незмінною – це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Як відомо, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей був задекларованою метою так званої "спецоперації", яку президент Росії Владімір Путін розпочав проти України рік тому. Від цієї цілі Росія не планує відмовлятися.

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Як підкреслив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, Росія готова до перемовин з Україною, однак не збирається йти на жодні компроміси з погляду нових територіальних реалій. Це означає, що Росія буде наполягати на визнанні своїми окупованих територій.

Зараз Росія робитиме все можливе, щоб адміністративні кордони окупованих нею областей контролювалися повністю загонами російської армії. Україна, звісно, має інше уявлення про те, який вигляд повинні мати її державні кордони.

Саме тому командувач Сухопутними військами Олександр Сирський вже віддав розпорядження про те, що під Бахмут переведуть додаткові сили української армії. Ганна Маляр підкреслила, що мовиться не про політичне, а про стратегічне рішення. Адже після падіння Бахмута російські війська будуть робити все можливе, щоб захопити Краматорськ, Слов'янськ та інші міста Донецької області.

Саме тому такими важливими є зусилля українських військових в оборонні міста, яке за останні місяці війни стало справжньою фортецею.

У США не прогнозують просування ворога

Однак у США продовжують вважати, що ніяких серйозних змін на лінії фронту наступними місяцями не буде. Заступник міністра оборони США Колін Каль на слуханнях в Палаті представників підкреслив, що США не очікують, що Росія отримає значні територіальні можливості в Україні у найближчій перспективі. Росіяни не можуть очікувати на серйозні успіхи цього року чи у наступні часи.

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У США вважають, що найближчими місяцями ми можемо бути свідками того, як певні території будуть переходити з рук в руки. Однак це істотно не змінить ходу бойових дій на фронті.