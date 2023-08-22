Переваги F-16 для ЗСУ: військовий експерт розповів, як можна застосовувати винищувачі
Американські винищувачі F-16 здатні змінити ситуацію у війні України з Росією. Вони допоможуть відігнати російську авіацію та захиститися від ракетного терору.
F-16 – це новий вид озброєння, адже наші Су-27 та МіГ-29 зовсім інші літаки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.
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Перевага F-16 над Су-27 та МіГ-29
Су-27 проєктувався для того, аби завдавати ударів по наземних цілях, а МіГ-29 – з метою досягнення переваги у повітряних боях з тактичною авіацією ворога на коротких відстанях до 40 кілометрів. Проте на момент появи вже були застарілі прицільні інструменти. МіГ-29 не розрахований на те, щоб працювати по таких цілях, як крилата ракета чи "Шахед".
Наші пілоти, коли ловлять цю ціль, часто бачать її фізично очима й далі в ручному режимі наводяться. Дуже складна задача, велика кількість ризиків, техніка стара й іноді не витримує,
– сказав військовий експерт.
Винищувачі F-16 нам надаватимуть Нідерланди й Данія, які беруть участь у виготовлені цих літаків. Зараз винищувачі не в найновішій комплектації на озброєні у Королівських повітряних сил Нідерландів. Однак якщо буде така воля наших партнерів насамперед Сполучених Штатів F-16 можна поліпшити, поки наші пілоти будуть на навчаннях.
Перші літаки, які нам надійдуть від Нідерландів, це модифікація блок 50 та 52. Як одномісні, так і тандемні, які далі можуть використовуватися, як навчально-бойові.
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Які ракети треба для F-16
Нідерланди у 2000 роках розпочали програму для продовження життя й ефективної боєздатності цих літаків. У F-16 була поліпшена радіолокаційна система, додана система обміну даних, яка здатна з наземними радіолокаційними станціями об'єднуватися в одну систему й обмінюватися цілями.
Радари на такій системі проти цілі Су-34 чи Су-35 за розрахунками мають працювати з відстані 110 – 120 кілометрів. Росіяни заявляють, що їхні Су можуть працювати з дальності 150 кілометрів,
– зазначив Крамаров.
Ракета AIM-120 Amraam, у якій використовується комбінована голівка наведення, може працювати на відстані до 170 кілометрів. Адже на певному етапі, отримуючи від наземної РЛС або з супутників дані про рух літака вона сама відправить це в сектор, де далі працюватиме з ним власними мізками.
Ракети ближнього бою AIM-9 Sidewinder повинні допомогти у роботі проти крилатих ракет і дронів. Дуже широка номенклатура озброєння, яке може нести смерть ворогам. Це плануючі авіабомби, які можуть працювати на відстанях в 100 – 110 кілометрів. За силою ураження їх можна порівнювати з ракетами, які використовують для HIMARS, проте з літака можна уразити набагато більше цілей,
– додав військовий експерт.
З винищувачами набагато ефективніше застосування ракет Harm. Зараз вона летить по заздалегідь запрограмованих координатах і далі в режимі вільного пошуку знаходять радіолокаційне випромінювання й вражають радіолокаційні комплекси чи установки.
"Для зенітно-ракетних комплексів росіян особливо прифронтових, які мають коротку дію, настануть сумні часи. З комплексом Patriot винищувачі можуть обмінюватися цілями в режимі реального часу", – підсумував військовий експерт.
Україна отримає винищувачі F-16: останні новини
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що літаки F-16 – "це та зброя, яка зможе змінити геть усе". За його словами, окупанти користуються авіаційною підтримкою, що перешкоджає наступу Сил оборони України.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що треба ще почекати від 6 до 7 місяців, аби ці винищувачі почали виконувати бойові завдання.
- F-16 допоможуть Україні завоювати перевагу у повітрі. Окрім того, винищувачі допоможуть відігнати російські кораблі.