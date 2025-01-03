2025 рік стане переломним, – військовий спрогнозував, які проблеми чекають на Росію

Російський диктатор Владімір Путін мав амбітні плани на 2024 рік. Однак, попри те, що Збройні Сили України мали проблеми із забезпеченням, росіянам не вдалося досягнути нічого з того, що запланували.

У новому 2025 році ситуація для ворога зміниться на гірше. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, які проблеми виникнуть у Росії та чого чекати Україні.

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Що чекає на росіян у 2025 році

2025 рік буде важким для обох сторін, але судячи з тих пакетів допомоги, які партнери вже виділили Україні, то на 2025 рік та початок 2026 року ЗСУ забезпечені зброєю та грошима. Чого не можна сказати про росіян.

Для них 2025 рік буде критичний. Експерти, прогнозам яких можна довіряти, й керівник ГУР МО України Кирило Буданов кажуть, що наступна зима стане для Росії кризовою. Я вважаю, що ще влітку 2025 року росіяни відчують кризу,

– припустив військовослужбовець ЗСУ.

Спроба Кремля налагодити контакти з Дональдом Трампом не дала успіху. Новообраний президент США не пішов на умови Кремля. Загалом росіяни все роблять "правильно". Вони його провокують, дратують, тому на думку Сазонова, у 2025 році Україна отримає від Сполучених Штатів потужну допомогу, а росіяни – великі проблеми.

Я вважаю, що 2025 рік буде роком нашої перемоги. Ми будемо контратакувати. 2025 рік стане переломним. Сподіваюся, що він стане фінальним й мої побратими наступний 2026 рік зустрічатимуть вдома з родинами,

– мовив Сазонов.

У 2024 році Збройні Сили України встояли, а російська армія не досягла жодної зі своїх цілей. Ворог не захопив ні одного великого міста, окупаційна армія не вийшла на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Окупанти буксують під Покровськом, не можуть одночасно наступати на місто з півдня і півночі. У районі Курахового ціною тисяч втрат противнику вдається трохи просуватися. Найбільшою несподіванкою для росіян став наступ у Курській області, звідки окупанти досі не можуть вибити українські підрозділи,

– додав військовослужбовець ЗСУ.

До слова, Кирило Буданов висловив оптимізм щодо 2025 року, вважаючи його більш перспективним для України порівняно з 2024 роком. Також за прогнозом керівника Головного управління розвідки, у 2025 році російська економіка та фінансовий сектор досягнуть критичної межі.