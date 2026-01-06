Про це пише Павло Клімкін, інформує 24 Канал.

Читайте також Епоха хороших манер у міжнародних відносинах закінчилася

Венесуела ускладнює гру для Росії і розширює карти США

Перша група – політична або статусна. СРСР, а потім Росія, будували свою присутність в Латинській Америці з 50-х років минулого століття, і є всі передумови, що зусилля будуть змарновані. Цю сторінку є шанс перегорнути. Після втрати Сирії це означатиме майже втрату статусу глобального гравця та її зміну на регіонального і це прямий результат російської агресії.

Друга група – іміджева. Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає. Майже всі проводитимуть паралелі між ефективними та ефектними діями США та "російською СВО". Та й нещодавня стратегічна угода між Росією та Венесуелою показує, чого реально варта російська підтримка.

Третя, і насправді головна – енергетична. Маючи добру взаємодії із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками.

Тобто ті самі "карти", про які любить говорити Дональд Трамп. Питання лише в тому, як Трамп їх захоче розіграти. Мовиться не тільки про нас. Якщо взагалі захоче, то може потримати в рукаві. Є над чим працювати.