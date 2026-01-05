Колись один розумний чоловік сказав мені, що сильна країна – це та, яка може вести бойові дії в країні, з якою не має спільних кордонів. Про це пише Сергій Притула, інформує 24 Канал.

Настала епоха відвертої сили

США це демонстрували багато разів – в Іраку, Афганістані. З останніх випадків – удар по ядерних об'єктах Ірану і, власне, арешт Ніколаса Мадуро в Каракасі. Росія намагалася показати свою силу світові у Сирії. Менш успішно, але біди там наробила багато.

Настала епоха відвертої сили. І виникає питання: яке ж місце України у цій системі координат? Де справедливість тільки для сильних. Для слабких – міжнародне право.

Відповідь очевидна – маємо бути сильними. Не тільки за внутрішнім відчуттям, але із зовнішнім проявом.

Тому коли наші спецслужби уражають ворожі цілі аж у Каспійському морі, то про це має знати увесь світ. Коли ми палимо російські танкери у Середземному морі – світ має чути про це і знати, хто це зробив.

Світ має знати, що якщо Молдова звернеться до України із проханням допомогти у поверненні так званого Придністров'я під контроль уряду Молдови, то Україна допоможе вирізати цю проросійську ракову пухлину.

Епоха "хороших манер" у міжнародних відносинах закінчилася. Вже ніхто навіть не вдає, що треба дотримуватися якихось норм, стандартів і етики.

Для України це означає лише одне – ми не маємо права бути слабкими. Якщо хочемо, щоб нам і надалі допомагали у війні з Росією.

І якщо хочемо, щоб з нами рахувалися!