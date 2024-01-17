Лубінець назвав основі вади законопроєкту про мобілізацію

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець висловив серйозні зауваження до урядового законопроєкту про мобілізацію. Він наголосив на його суперечностях з конституцією.

В одному зі свіжих інтерв'ю для українських журналістів Лубінець порушив питання про відповідність документа основному закону країни. Він зазначив, що проєкт потребує серйозного доопрацювання, аби відповідати конституційним нормам.

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Законопроєкт щодо мобілізації потребує змін

За словами Лубінця, ключовою проблемою є необхідність змінити підходи до мобілізаційного процесу в Україні. Він закликав до:

фокусуванні на рекрутингу;

підвищенні престижу служби;

захисті прав військовослужбовців та їхніх сімей.

Нам треба змінити оці акценти,

– сказав Лубінець, наголошуючи на важливості реформування системи мобілізації.

Уповноважений також висловив сподівання, що реформа органів, які займаються мобілізацією, дозволить відійти від застарілих паперових моделей та зменшить можливість корупції.

Він зазначив, що після його публічної критики законопроєкту, міністр оборони особисто зв'язався з ним для обговорення зауважень та швидко реагував на висловлені пропозиції.

Я скажу так: реакція з боку якраз міністерства була абсолютно адекватною і швидкою.

У грудні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який має модернізувати процес мобілізації, включаючи електронне надсилання повісток.

Профільний комітет розпочав розгляд законопроєкту на початку січня з участю високопосадовців ЗСУ та Міноборони.

Антикорупційний комітет виявив потенційні корупційні ризики в документі, що спонукало до його доопрацювання.

Міноборони відгукнулося на зауваження, підготувавши нову редакцію законопроєкту, яка враховує пропозиції депутатів.

Кабінет Міністрів 11 січня відкликав законопроєкт про зміни у мобілізації. Очікується, що уряд внесе оновлений законопроєкт до парламенту найближчими тижнями.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив тривале вивчення документа та дискусії навколо нього.

Зауваження парламенту стосувалися, зокрема, обмеження конституційних прав громадян та залучення до війська осіб з інвалідністю.

Лубінець констатував, що вже на наступний день після початку активного обговорення ініціативи, Міністерство оборони почало працювати над внесеними зауваженнями. Це свідчить про готовність уряду до конструктивного діалогу та вдосконалення законодавчих ініціатив відповідно до потреб суспільства та вимог часу.