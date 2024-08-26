Путін невдовзі зникне: в Офісі Президента назвали процеси, які запустила операція на Курщині

Курська операція показала, що росіяни усвідомлюють неможливість російського диктатора Владіміра Путіна приймати важливі та оперативні рішення. Світ до окупантів не ставиться з повагою і вони не збираються захищати свою країну.

Поки що населення країни-агресорки не готове до бунтів, однак це станеться невдовзі, в результаті чого Путін просто зникне через неможливість утримати владу. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що операція на Курщині лише пришвидшить ці процеси.

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Процеси в Кремлі, які запустила операція на Курщині

За словами радника голови Офісу Президента, росіяни не сприймають російського диктатора як людину, яка може розв'язати серйозні питання. Це є прикладом класичної авторитарної вертикалі, коли населення країни боїться, але водночас йому байдуже. Росіяни живуть у "таборі", де не сприймаються протести, національних цінностей та бажання захищати свою країну у цих людей, на відміну від України, немає.

Подоляк наголосив, що Курська операція не є швидким процесом, в результаті якої вже завтра в Росії могли б відбуватись бунти та падати рейтинг Путіна. В авторитарній країні рейтинг для диктатора ніщо, коли він має силу влади.

Путін вважає, що він має силову вертикаль, але вона в нього не настільки потужна. Тогорічний бунт вагнерівців цьому доказ, росіяни не чинили спротив та підтримували Прігожина,

– зауважив радник голови Офісу Президента.

Так само і сьогодні, росіяни в Курській області усвідомлюють, що їхня країна є ініціатором війни й вона повернулась до них іншим боком. Саме тому населення країни-агресора не буде вставати на захист Росії.

Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни могли вільно пересуватись світом, вони вели бізнес та купували нерухомість. Сьогодні до них вже не ставляться з повагою, ситуація погіршується, а санкції продовжують працювати.

Це запущені процеси, які призведуть до соціальної катастрофи. Курська операція має надати їм прискорення. Росія поки що не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи Путіна. Ця країна невдовзі пройде через брутальний бунт і Путін зникне зі своєю елітою,

– підкреслив Подоляк.