В застосунку Армія+ доступні електронні рапорти: в Міноборони розповіли, які саме
Джерело:АрміяInform
Нещодавно Міноборони України презентувало новий цифровий продукт. Власне, ідеться про застосунок Армія +.
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю АрміяInform деталі про електронні рапорти, які доступні в застосунку Армія+.
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Які рапорти доступні в застосунку Армія+
Журналісти зазначили, що наразі ідеться про 11 найпопулярніших цифрових рапортів в застосунку.
Катерина Чорногоренко розповіла, що електронні рапорти як частина продукту були спроєктовані саме цифровою командою Міністерства Оборони. Вона також розповіла, як саме зародилася ця ідея.
Ця ідея народилася фактично на нараді в моєму кабінеті, коли військовослужбовці, які приєдналися до нашої команди, разом зі мною шукали наймасовіший запит від наших військовослужбовців, який саме продукт треба запустити. І один з наших колег запропонував рапорти. А також, як крутий архітектор цифрових рішень, архітектор державних реєстрів, запропонував одразу правильну конфігурацію, правильну тектоніку цього застосунку. Так народилися рапорти,
– розповіла вона.
Чорногоренко сказала, що рапорти – це найбільш очікувана функція для військовослужбовців.
За словами Катерини Чорногоренко, наразі доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.
Перелік рапортів можна структурувати так:
- три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарською комісію, МСЕК,
- три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК,
- рапорт на отримання матеріальної допомоги,
- рапорт на отримання одноразової допомоги.
Вона розповіла, чому обрали саме ці типи рапортів.
- Чорногоренко сказала, що першою причиною є те, що вони "найбільш сенситивні", бо тут військовослужбовець звертається саме за отриманням певних обов’язків зі сторони держави.
- По-друге, вони – найбільш масові. Ці рапорти, як зазначила Чорногоренко, можна заповнити і подати за кілька хвилин.
Вона розповіла, що на презентації Армії+ перед всією аудиторією, під камеру, на великий екран, заповнювали рапорти в режимі реального часу, і на це пішло 2 хвилини.
Чорногоренко наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорта, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.
Вона розповіла, що вважає, що багато проблемних ситуацій виникають тому, що в нас недосконала культура зворотнього зв'язку. "Я вважаю, що командирам потрібно постійно роз'яснювати, що у військовослужбовців виходить правильно, що – ні", – додала заступниця міністра.
Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти. Так, за її словами, електронний рапорт надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову.
"Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це, разом з тим, змусить командирів планувати горизонт відносин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе, в першу чергу, і свою команду, своїх підлеглих", – резюмувала Чорногоренко.