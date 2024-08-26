В застосунку Армія+ доступні електронні рапорти: в Міноборони розповіли, які саме

Нещодавно Міноборони України презентувало новий цифровий продукт. Власне, ідеться про застосунок Армія +.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю АрміяInform деталі про електронні рапорти, які доступні в застосунку Армія+.

Дивіться також Чи потрібно абітурієнтам ставати на військовий облік та чи стосується це дівчат: пояснення ТЦК

Які рапорти доступні в застосунку Армія+

Журналісти зазначили, що наразі ідеться про 11 найпопулярніших цифрових рапортів в застосунку.

Катерина Чорногоренко розповіла, що електронні рапорти як частина продукту були спроєктовані саме цифровою командою Міністерства Оборони. Вона також розповіла, як саме зародилася ця ідея.

Ця ідея народилася фактично на нараді в моєму кабінеті, коли військовослужбовці, які приєдналися до нашої команди, разом зі мною шукали наймасовіший запит від наших військовослужбовців, який саме продукт треба запустити. І один з наших колег запропонував рапорти. А також, як крутий архітектор цифрових рішень, архітектор державних реєстрів, запропонував одразу правильну конфігурацію, правильну тектоніку цього застосунку. Так народилися рапорти,

– розповіла вона.

Чорногоренко сказала, що рапорти – це найбільш очікувана функція для військовослужбовців.

За словами Катерини Чорногоренко, наразі доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.

Перелік рапортів можна структурувати так:

три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарською комісію, МСЕК,

три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК,

рапорт на отримання матеріальної допомоги,

рапорт на отримання одноразової допомоги.

Вона розповіла, чому обрали саме ці типи рапортів.

Чорногоренко сказала, що першою причиною є те, що вони "найбільш сенситивні", бо тут військовослужбовець звертається саме за отриманням певних обов’язків зі сторони держави.

є те, що вони "найбільш сенситивні", бо тут військовослужбовець звертається саме за отриманням певних обов’язків зі сторони держави. По-друге, вони – найбільш масові. Ці рапорти, як зазначила Чорногоренко, можна заповнити і подати за кілька хвилин.

Вона розповіла, що на презентації Армії+ перед всією аудиторією, під камеру, на великий екран, заповнювали рапорти в режимі реального часу, і на це пішло 2 хвилини.

Чорногоренко наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорта, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.

Вона розповіла, що вважає, що багато проблемних ситуацій виникають тому, що в нас недосконала культура зворотнього зв'язку. "Я вважаю, що командирам потрібно постійно роз'яснювати, що у військовослужбовців виходить правильно, що – ні", – додала заступниця міністра.

Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти. Так, за її словами, електронний рапорт надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову.

"Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це, разом з тим, змусить командирів планувати горизонт відносин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе, в першу чергу, і свою команду, своїх підлеглих", – резюмувала Чорногоренко.