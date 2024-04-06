Які неочікувані регіони Росії зможуть атакувати наші БпЛА: військове зведення від Світана

Україна продовжує виробляти та вдосконалювати свої безпілотники. Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував, що наша держава виробить мільйон безпілотних літальних апаратів у 2024 році.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив українські БпЛА.

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Українські безпілотники

Україна може застосувати далекобійні БПЛА по цілях у глибокому тилу РФ, які розташовані на Уралі й навіть у Заполяр'ї. Про це повідомило німецьке видання BILD.

Роман Світан пояснив, що дальність польоту безпілотника залежить від того палива, яке на нього можна завантажити. А це напряму залежить від боєприпасу. Чим більше палива, тим його боєзапасу. Й навпаки: чим коротший політ, тим більший боєприпас.

Тобто тут, скоріш за все, робота цих безпілотників буде залежати від цілей, які будуть на великих дальностях. До Уралу, як мінімум, 2 – 2,5 тисячі кілометрів. Якраз це та робоча дальність для такого БпЛА,

– зазначив військовий експерт.

"Від Пітера до Мурманська розташовані десятки військових баз. Росіяни чомусь думали, що Фінляндія та Швеція ніколи не вступлять в НАТО й розташували в районі Кольського півострова декілька десятків авіабаз. Починаючи від ядерних сховищ й закінчуючи базами стратегічних бомбардувальників. До речі, "Оленья" якраз там й розташований", – розповів Світан.

Коли такого типу безпілотники почнуть виконувати там бойову задачу, то завдадуть серйозної шкоди російському військовому напрямку.

Чи можливий наступ на Харків

Військовий експерт наголосив, що удари по Харкову чи по містах всієї України завдаються з метою створити паніку, натиснути на населення. У росіян зараз задачу домогтися замороження бойових дій, адже вони видихаються.

Саме тому вони перейшли на цей терористичний механізм тиску на суспільство. Знайшли певні "больові точки", де їм зручно тиснути. Це Харків. Чому? Тому що 20 – 30 кілометрів від лінії кордону,

– розповів Роман Світан.

"Тим паче великий за площею, де живе понад мільйон людей. Тобто це геноцид з терористичними ударами", – наголосив експерт.

Він додав, що атаки на Харків це не підготовка до наступу на місто. Це не підготовка до наступу на Суми чи на Київ.

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