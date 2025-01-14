Протидія ворожим дронам: що нового пропонують українські розробники

Сучасна війна – це війна дронів. Ураження, розвідка, мінування та розмінування — з кожним днем можливості використання безпілотників стають дедалі більшими, а їх функціонал — ширшим.

Водночас у більшості безпілотників, які зараз використовують у військових цілях, залишається спільна вразливість – необхідність стабільного радіозв'язку між дроном та оператором. Саме цю вразливість активно експлуатуємо ми і ворог, постійно покращуючи засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Для прикладу, в Україні за останні 1,5 року постав повноцінний ринок засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, на платформі кластера Brave1 зареєстровано понад 240 розробок від 140 виробників, і ця кількість постійно зростає. За цей період постав також повноцінний сегмент цього ринку – окопний РЕБ. Засоби, які захищають безпосередньо військових та їх техніку, тепер стали звичною справою на фронті.

Проте ці технологічні перегони РЕБу та дронів тепер вимагають не тільки простих рішень з глушіння сигналу, а й інтелектуальних способів пеленгації дронів та впливу на їх протоколи керування. Саме для пошуку таких рішень ми спільно з інвестиційним фондом D3 провели Jammer Hackathon.

Понад 25 українських команд інженерів та програмістів створювали рішення для унеможливлення роботи найбільш використовуваних ворогом комерційних дронів (на кшталт Dji Mavic 3 або Autel 4T), впливаючи на протоколи керування. Також пріоритетом хакатону була автоматизація виявлення FPV та анонімізованих комерційних дронів, визначення напрямку й автоматичне супроводження.

Як показав хакатон, українським розробникам є що запропонувати. Ось тільки декілька розробок, які були відзначені найвище і які демонструють, що інтелектуальна протидія ворожим дронам – це те, у чому Україна може здобути технологічну перевагу над противником.

Phantom для автоматичного виявлення та відстеження БпЛА

Базовою вимогою для будь-якої ефективної протидії ворожим дронам є їх вчасне виявлення. Виявивши та супроводжуючи загрозу, військові можуть планувати найкращі варіанти протидії.

Саме таке рішення на Jammer Hackathon запропонувала команда Phantom Defence. Система Phantom може визначати напрямок руху БпЛА та супроводжувати їх. Окрім цього, передбачена можливість нейтралізації дрона шляхом кібервпливу на протоколи його управління.

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Ключова перевага системи – автоматичність, а це означає значно менша ймовірність помилки через людський фактор.

Рішення для пеленгації та протидії БпЛА

Іншим рішення, яке запропонували українські розробники Jammer Hackathon для виявлення дронів, стала система пеленгації від команди SPRMT.

Система SPRMT-C2 здатна виявляти електромагнітне випромінювання в заданому діапазоні частот. Також рішення здатне аналізувати характеристики радіоспектра, щоб чітко визначити положення ворожого БпЛА або позиції оператора, який ним керує. Така особливість SPRMT-C2 суттєво підвищує ситуаційну обізнаність захисників на полі бою.

Це допомагає нашим військовим не тільки протидіяти дронам, а й отримувати надійні розвідувальні дані для подальшого ураження точок концентрації операторів противника, які є особливо цінними для противника.

І цю систему вже успішно використовують наші військові.

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Система "Пугач" для протидії ворожим FPV

Це рішення є технологічною відповіддю на зниження ефективності наявних систем РЕБ, які глушать сигнал виключно шумовою завадою. Особливість "Пугача" – технологія розумного спуфінгу. Система аналізує ворожий відеопотік та ретранслює на робочій частоті дрона попередньо записане фейкове відео. Як наслідок, це дезорієнтує оператора дрона і його місія завершується невдачею.

В основі рішення – радіоприймач. Він виявляє, декодує та придушує відеосигнали в діапазоні 200 – 6100 МГц.

"Пугач" можна застосовувати для прикриття піхоти та підтримки штурмових дій.

Саме такі рішення, як від учасників Jammer Hackathon, дають упевненість, що в цих нескінченних перегонах технологій Україна зможе завжди випереджати ворога. Таке технологічне лідерство – це те, що допомагає зберігати життя та здобувати звитяги на полі бою.

Українські технології створюють асиметричну перевагу для наших військових на полі бою. Саме завдяки розуму наших розробників, унікальності їхніх рішень кількісна перевага ворога нівелюється технологіями та інноваціями. Місія України – щоб цих технологій було якнайбільше.