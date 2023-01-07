Рибалки, віряни та військові: які ролі грають посіпаки Путіна під час "публічних" заходів

У ЗМІ вже давно помітили, що Владімір Путін на офіційних заходах оточує себе масовкою, що є акторами, статистами чи лояльними до нього силовиками. Це вдалося підтвердити і у новому журналістському розслідуванні.

Його авторами є Джейк Нортон, Адам Робінсон та Пол Маєрс з BBC Reality Check & BBC Monitoring.

Важливо Ще один "ряжений": ЗМІ знайшли другого підставного актора у зверненні Путіна

Є припущення, що публічні зустрічі з президентом Путіним зазвичай інсценовані. Тож журналісти вирішили розібратися, чи це так. Для того, щоб довести цю тезу чоловіки використали програмне забезпечення для розпізнавання облич.

Рибалка, прихожанка та військова: ким є загадкова білявка Путіна

Цікаво, що розслідування Російської служби BBC ще у 2020 році виявило, що на деяких заходах із президентом, під час яких він начебто розмовляє з випадковим людьми, насправді були місцеві чиновники. У цьому контексті мовиться про жінку з білявим волоссям.



Підставні актори Путіна / Фото ВВС

Українські ЗМІ стверджують, що вона може бути співробітницею Федеральної служби охорони Росії – сил безпеки, які охороняють вищих керівників.

Журналісти порівняли знімки з подій, проведених у 2016 та 2017 роках, які дали 99,1% збігу, що переконливо вказує на те, що обидва зображення належать одній людині.

Цю жінку в російських ЗМІ назвали Ларисою Сергухіною. Обидва заходи, на яких вона з'явилася, відбулися в Новгородській області, де вона є депутатом регіонального парламенту від партії "Єдина Росія", що підтримує Путіна,

– мовиться у розслідуванні.

Натомість жінку на новорічному зверненні російські ЗМІ назвали Анною Сергіївною Сидоренко, капітаном і військовим лікарем. Порівняння її обличчя на новорічному заході із зображенням, взятим із відеоінтерв'ю, опублікованого на сайті російської газети "Исвестия", показало 99,5% відповідності. Її ім'я також фігурує в оприлюдненому українськими спецслужбами списку військовослужбовців російського військового полку.

Одні і ті ж люди, але різні ролі

Потім команда BBC дослідила твердження про групу чоловіків у рибальському спорядженні, сфотографованих поруч із Путіним на човні у 2016 році. Ці ж чоловіки, як стверджується, також були на фото з церковної служби 2017 року.



Путін в оточенні акторів / Фото ВВС

Порівняння облич чоловіків на човні з обличчями у церкві дало понад 99% збігу для всіх чотирьох чоловіків. Журналісти дослідили, хто ці люди і встановили, що:

Олексій Ляшенко (1) – лідер рибальської бригади, зображеної разом з Путіним. Ми знаємо про це з його акаунтів у соціальних мережах, а також профілів, опублікованих про команду рибалок в інтернеті.

Євген Ляшенко (5) – син Олексія. Його також названо членом тієї ж команди. І Олексій, і Євген мають акаунти в соціальних мережах, які підтверджують, що вони батько і син.

Згідно з цими ж даними, бригада входить до складу місцевого агроконгломерату "Єврохімсервіс", заступником гендиректора якого є Лариса Сергухіна (3).

Сергія Александрова (2) російські ЗМІ називають рибалкою. Ми знайшли його профіль у соцмережі, на якому він зображений на човні в одязі рибалки.

Додамо, що раніше у мережі впізнали деяких "бійців "СВО", які з'явилися у новорічному привітанні Путіна. Серед них – співробітниця Федеральної служби охорони Росії, котра регулярно з'являється в сюжетах з Путіним у різних образах.

З початку коронавірусної пандемії Путін все частіше ізолюється від публіки. Навіть для пропагандистських сюжетів для зустрічей з Путіним наймають "статистів".