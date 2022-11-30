Імена, досьє та фото: які російські військові руйнують електромережі України

Російські окупанти вже майже два місяці атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України, намагаючись зламати наш дух. Проте ворогу нічого не вдається, а Україна знаходить імена тих, хто виконує злочинні накази Кремля.

Дані ворогів опублікував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У списках є фото ворогів та інформація про них.

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Хто нищить українську критичну інфраструктуру

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що протягом атак 10 жовтня, а також 15 і 23 листопада окупанти випустили по Україні майже 250 "Калібрів", "Іскандерів", Х-101, Х-555 та Х-59. Як наслідок: росіяни вбили щонайменше 36 осіб, поранили понад 170. Серед жертв і поранених є діти.

Відомо також, що:

ракетами класу "повітря – поверхня" (Х-101, Х-555, Х-59) Україну обстрілювали пілоти Дальньої авіації російських Військово-космічних сил;

після таких вчинків Москва відчуває безкарність, адже ЗСУ не мають ракет, які могли б "дістати" аеродроми в Саратовській чи Калузькій областях;

безкарність відчувають і командири, які дають злочинні накази та члени екіпажів, які їх виконують. Проте Центр стратегічних комунікацій запевняє, що відчуття ворогів не більше, аніж химера і ось чому.

Українська розвідка та OSINT-спільнота працюють над ідентифікацією воєнних злочинців. За наявною інформацією, військовослужбовці 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії повітряно-космічних сил Росії причетні не лише до руйнування українських електромереж. На їх совісті бомбардування Маріуполя навесні та масове вбивство людей у ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня,

– заявили в ЦСКІБ.

Організація опублікувала списки ідентифікованих російських пілотів стратегічної авіації та їхнього командування. Зокрема:

Сєргєй Кобилаш – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. За даними нашої розвідки, саме він керував бомбардуванням осадженого Маріуполя. Звання генерал-лейтенанта та нинішню посаду отримав за вбивства у Сирії, а зірку героя – за авіаудари по містах у Грузії. Служив ще під час чеченської війни. Завдяки вбивствам людей, заробив на квартиру в Москві у елітному ЖК "Смолєнская застава";



Кобилаш все життя заробляв вбивствами / Фото з сайту ЦСКІБ

Сєргєй Кувалдін – заступник командувача – начальника штабу дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, генерал-майор. Зареєстрований у Енгельсі, де базується 22-га бомбардувальна дивізія, заступником командира якої до 2014 року був. Згодом очолив 326-ту важку бомбардувальну авіаційну дивізію, яка базується в Амурській області;



Кувалдін причетний до злочинів Росії / Фото з сайту ЦСКІБ

Олєг Пчєла – генерал-майор та командир 22-га гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Звання отримав у 2020 році;



Пчєла міг атакувати Україну / Фото з сайту ЦСКІБ

Олєг Тимошин – командир 52-й важкого бомбардувального полку 22-ї дивізії, полковник. На посаді з 2021 року. Раніше командував полком дальньої авіації у Мурманській області. Ще у червні 2022 року Україна з'ясувала, що Тимошин міг бути причетний до жорстокої атаки росіян по Кременчуку;



Тимошин міг здійснювати злочини проти України / Фото з сайту ЦСКІБ

Дмітрій Голєнков – начальник штабу ескадрильї, майор. Він також фігурував у списках ймовірних винних у атаці по Кременчуку;



Голєнков може бути причетний до злочинів / Фото з сайту ЦСКІБ

Артьом Євсеєв – капітан;



Євсеєв міг атакувати Україну / Фото з сайту ЦСКІБ

Дєніс Григор'єв – штурман, майор;



Григор'єв також міг атакувати нашу інфраструктуру / Фото з сайту ЦСКІБ

Александр Васін – командир корабля;

– командир корабля; Олєг Скитський – командир 121-го важкого бомбардувального полку 22-ї дивізії, підполковник. Також зареєстрований у Енгельсі;



Скитський міг бити по нашій інфраструктурі / Фото з сайту ЦСКІБ

Сєргєй Волковицький – командир ескадрильї, підполковник;

– командир ескадрильї, підполковник; Сєргєй Гуцал – заступник командира ескадрильї, майор;

– заступник командира ескадрильї, майор; Ігор Тверітін – командир корабля;

– командир корабля; Сєргєй Мішин – командир корабля;



Мішин міг обстрілювати нашу землю / Фото з сайту ЦСКІБ

Руслан Хамітов – командир корабля;

– командир корабля; П. В. Бурдаков – льотчик-інструктор, підполковник;

– льотчик-інструктор, підполковник; Д. В Елькін – штурман корабля, майор;

– штурман корабля, майор; В. В. Малінін – штурман-інструктор, підполковник;

– штурман-інструктор, підполковник; Алєксандр Симоненко – командир 184-го важкого бомбардувального полку 22-ї дивізії;

– командир 184-го важкого бомбардувального полку 22-ї дивізії; Федор Павлюков – командир ексадрильї.

Що відомо про розслідування злочинів росіян

Росіяни за час повномасштабного нападу на територію України принесли багато горя українцям, атакуючи мирні будинки, знищуючи з лиця землі цілі міста й села, а також вбиваючи українців. Розслідувати злочини російських загарбників Україні допомагають щонайменше Німеччина, Естонія, США, ООН.

29 листопада країни "Великої сімки" ухвалили декларацію про воєнні злочини в Україні. Згідно з нею, домовились про тісну співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Головна мета декларації – притягнути до кримінальної відповідальності злочинців. Це має відбуватись згідно з верховенством права та за належною процедурою. А також, щоб відновити справедливість щодо потерпілих і загиблих.

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