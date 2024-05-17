"Гібридна війна та ядерний шантаж": які німецькі вебсайти поширюють російську пропаганду

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Після великого дослідження про те, які європейські сайти поширюють проросійські наративи та тези, вигідні Москві, команда News Insight вирішила уважніше придивитися до німецькомовних ресурсів.

Під час аналізу були виявлені публікації, які цитують російські державні ЗМІ, отримують від них цитати, а також поширюють твердження, що можуть зіграти на руку Кремлю. Під час контент-аналізу виявлено, що серед проросійських наративів у Європі загалом, і в Німеччині зокрема, є кілька ключових напрямків.

Які тези російської пропаганди поширюють в Німеччині:

"Захід і НАТО винні у війні в Україні"

"Україна є маріонетковою державою для Заходу"

"Україна і Захід програють, Росія виграє"

"Росія воює з силами НАТО в Україні'"

"Французькі та інші війська НАТО вже присутні в Україні'"

"Ядерна загроза з боку Росії"

"Недоцільність підтримки України з боку Заходу"

"Захід занепадає і втрачає вплив у світі"

"Вигідне висвітлення праворадикальних партій у світлі виборів"

"Фейкові новини про те, що українська влада відправляє дітей на фронт, а також вагітних жінок в окопи"

24 Канал пропонує розглянути головні тези окремо й поглянути, як насправді відпрацьовують темники російської пропаганди німецькі інтернет-ресурси.

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Тема перша. Перекладання провини російської агресію в Україні на Захід

Від початку повномасштабного вторгнення російська пропагандистська машина звинувачує у війні Україну, західні країни, НАТО та ЄС. Москва стверджує, що відчула загрозу з боку України, тому вона прийшла "захистити населення Донбасу", і що в усьому винне розширення НАТО на схід. У такий спосіб Росія намагається виправдати своє вторгнення і перекласти провину за війну на Захід.

Ось приклади цих поширень тез на сторінках німецьких сайтів:

Атаки на східну Україну, які почалися у 2014 році, тобто після перевороту на Майдані, здійснювалися з Києва. Росія неодноразово (з 2014 року) наполягала на мирному врегулюванні ситуації на сході України. Путін вимагав, благав і доводив. Але його ігнорували до лютого 2022 року (https://apolut.net/die-auswanderhilfe-moya-rossiya-von-tom-j-wellbrock/).

У 2014 році київський режим розпочав війну проти Донбасу... Захід озброює Україну і підштовхує українського диктатора до нової кампанії проти Донбасу. Російська армія втручається у 2022 році (https://weltnetz.tv/story/2982-russische-praesidentschaftswahl-2024-fehlkalkulation-des-westens).

Це перетворює війну на великий гібридний конфлікт між Сходом і Заходом, який поширює ненависть, руйнування і страждання (https://zeitpunkt.ch/der-bisher-beste-text-zum-verstaendnis-des-ukraine-konflikts).

Війна в Україні, яка зараз спалахнула, – це, перш за все, давно підготовлена маріонеткова війна між США і Росією за геополітичні інтереси, в якій на полі бою опинилися українці. Тому що США і Захід мають задекларовану мету включення України в НАТО щонайпізніше з часів саміту НАТО у 2008 році (https://www.telepolis.de/features/Ukraine-Krieg-Warum-wir-den-Aufstand-fuer-den-Frieden-brauchen-7533383.html).

Тема друга. "Україна та її союзники програли"

Згідно з усіма пропагандистськими базами, кремлівські ЗМІ переконані, що російські війська майже не зазнали втрат у війні, тоді як українська армія зазнає великих втрат. Кремлівські ЗМІ подають будь-яке російське просування, навіть захоплення села ціною кількох сотень життів своїх солдатів, як велике досягнення. Натомість росіяни применшують власні втрати. Мета такої тактики – вселити страх і змусити піти на поступки вимогам Путіна.

Ось як це робиться:

З кожним днем війни в Україні шанс на незалежне майбутнє країни стає все меншим (https://apolut.net/deutschland-und-die-ukraine/).

Україні також допомагають лише в короткостроковій перспективі. Тому що грошей і зброї не вистачає ні в тилу, ні на фронті (https://lostineu.eu/ukraine-israel-taiwan-die-usa-giessen-oel-ins-feuer/).

Ставка на ефективність натовської зброї, як показав час, не спрацювала, хвалені "Леопарди", "Бредлі" та інша західна техніка горять, і дуже добре (https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/e24c1930524c298).

Україна вже програла у військовому плані (https://www.freiewelt.net/nachricht/ex-general-kujat-frage-der-zeit-bis-die-ukraine-militaerisch-vollends-unterliegt-10096537/).

Або ескалація війни в Україні до великої європейської війни з потенціалом світової війни, або велика втрата обличчя і могутності Заходу, особливо наддержави США, заснованої на домінуванні долара (https://www.pi-news.net/2024/05/grosser-krieg-oder-grosser-machtverlust/).

Користь від танків "Леопард", які були передані Києву із Заходу, наразі дорівнює "нулю", тоді як російське обладнання для радіоелектронної боротьби успішно бореться із західними безпілотниками, стверджують експерти (https://www.anti-spiegel.ru/2024/nutzlose-leoparden-und-keine-zusaetzlichen-patriots-die-ereignisse-des-22-apri.

Жахливі втрати: тіла українських солдатів утилізують на полі бою, морги не дають інформації (https://uncutnews.ch/schreckliche-verluste-leichen-ukrainischer-soldaten-werden-auf-dem-schlachtfeld-entsorgt-leichenhallen-duerfen-keine-auskunft-geben/).

В Україні зараз відбувається продаж двоногого людського матеріалу. Ті, хто приймає рішення, можливо, поклали собі в кишеню багато мільярдів, і поки не буде спалений останній українець, ця прибуткова бізнес-модель також буде підтримуватися (https://qpress.de/2024/04/29/ukraine-demokratie-frieden-menschenrechte-weg/).

Крім того, існує ймовірність того, що українська армія, виснажена і знекровлена роками невдалих наступальних операцій, врешті-решт стане жертвою російського контрнаступу, що призведе до набагато більших територіальних втрат, ніж Україна зазнала до цього часу. Французький експрезидент пропонує дипломатичний вихід. Коментатори реагують "пропутінськими" образами. Що стоїть за полюванням на відьом (https://www.telepolis.de/features/Sarkozy-verunglimpft-weil-er-unbequeme-Wahrheit-ueber-die-Ukraine-ausspricht-9293539.html).

Тема третя. "Нацисти в Україні"

Кремлівські ЗМІ використовували традиційну "нацистську" дезінформацію для дискредитації всіх українців і виправдання війни. Попри те, що в Україні дійсно нині діють банди нацистів – це, зокрема, російські військові з підрозділу "Русіч", члени якого не приховують своїх поглядів і пишаються воєнними злочинами та актами геноциду проти українців, німецькі сайти чомусь їх показово ігнорують, натомість вишукають міфічних "наці" серед Сил оборони України.

До теми Контроль над медіапростором: як Путін нагороджує та купує блогерів задля лояльності режиму

У такий спосіб російська та проросійська пропаганда також відвертає увагу від того, що саме режим Путіна розпочав агресивну та неоколоніальну війну проти суверенної держави, порушуючи міжнародне право.

У той час як у Німеччині він заявляє, що вживає заходів проти людей, нібито близьких до нацистів, він підтримує справжній нацистський режим у Києві мільярдами (https://www.anti-spiegel.ru/2024/deutschland-laedt-vertreter-russlands-von-gedenkfeiern-zur-befreiung-von-konzentrationslagern-aus/?doing_wp_cron=1713875058.6111850738525390625000).

Можна було б бути вдячним Tagesschau (німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин – 24 Канал) за те, що вона надала публічні докази нацистського походження українського режиму (https://apolut.net/ukraine-soldaten-als-deutsche/).

Це також пояснює, чому Путін зараз рішуче бореться проти нацистів в Україні та ставить перед урядом легітимні умови (https://de.sott.net/article/35437-Dokumentation-Ukraine-on-Fire-Hintergrunde-zur-Farbrevolution-in-der-Ukraine-2013).

Зеленський – нацист у спортивних штанях (https://www.freiewelt.net/nachricht/selenskij-ist-ein-nazi-in-jogginghose-10094886/).

Нацистський режим у Києві, підтримуваний НАТО і ЄС, є структурою, що загрожує спровокувати нову світову війну в Європі, яка призведе до глобальної лісової пожежі (https://uncutnews.ch/europaeisches-parlament-verleumdet-russland-und-finanziert-nazi-terrorismus/).

Мій наратив не узгоджувався з наративом НАТО, і, можливо, це було проблемою. Наратив НАТО намагається змусити нас повірити, що в Україні ніколи не було конфлікту між українськими громадянами навколо Майдану, а все це лише вигадка Росії. На мою думку, і на основі подій, які я спостерігав на місцях з 2014 року, те, що Росія вторглася і бомбардувала у злочинний спосіб, є такою ж правдою, як і те, що Майдан був націоналістичним переворотом, тоді як по інший бік окопів були бійці та сім'ї з України, які налаштовані проти Києва. Я знаю, що сьогодні це вкрай непопулярно говорити, але я журналіст, а не піарник (https://www.telepolis.de/features/Wie-die-Taz-einen-Artikel-eines-Ukraine-Kriegsreporters-manipulierte-9186628.html).

Тема четверта. "Росія воює з силами НАТО в Україні"

Після того як російська пропаганда пообіцяла захопити Київ за два дні, а потім – за два тижні, Москва шукає виправдання провалу своєї так званої "спецоперації". Найпростіше виправдання полягає в тому, що тепер майже весь світ воює проти Росії. Однак насправді російським окупантам протистоять Збройні сили України, які використовують сучасну західну зброю, надану союзниками.

В Україні дійсно перебувають іноземні військові, але лише як добровольці, які приєдналися до української армії. Натомість ніяких офіційних іноземних збройних сил в Україні немає. Імітуючи присутність французьких військ в Україні, Кремль створює для себе привід для погроз та виправдань.

Разом з представником виробника зброї Diehl (зенітна система IRIS-T) Габек під час свого візиту до Києва заявив, що Україна повинна виграти війну НАТО проти Росі (https://apolut.net/zwerge-erklaeren-russland-den-krieg/).

Але водночас це легітимізує режим як партнера Німеччини та підтримує ті тенденції у Федеративній Республіці, які хотіли б брати участь у війні з НАТО (https://apolut.net/ukraine-soldaten-als-deutsche/).

Розширення діяльності НАТО поблизу російських кордонів робить нейтралітет ще більш невизначеним і збільшує безпосередній ризик прямої конфронтації (https://aktuelle-nachrichten.app/wir-befinden-uns-bereits-im-dritten-weltkrieg/).

Кажуть, що на фронті вже полягли не лише французькі найманці. Президент Макрон готує вторгнення французьких сухопутних військ в Україну. Величезна ескалація, яка може вплинути на весь континент (https://www.compact-online.de/macron-bereitet-invasion-in-der-ukraine-vor/).

RT DE повідомляє: Ми вважаємо, що НАТО відкрито бере участь у насильницькому протистоянні в Україні з Росією (https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/8747193012f2963)

Франція відправляє в Україну іноземних легіонерів (https://www.freiewelt.net/nachricht/frankreich-schickt-fremdenlegionaere-in-die-ukraine-10096541/).

Франція відправила перші бойові підрозділи на український фронт (https://anti-spiegel.ru/2024/frankreich-hat-erste-kampftruppen-an-die-ukrainische-front-geschickt/).

Вишкіл українських студентів для війни та солдати НАТО в Україні (https://aktuelle-nachrichten.app/ukrainische-schueler-fuer-den-krieg-ausbilden-und-nato-soldaten-in-der-ukraine-die-ereignisse-des-wochenendes/).

Коли я попросив його пояснити, чи не хоче він показати, що Росія воює в Україні більш гуманно, ніж США в Іраку, Хомський відповів: «Я не припускаю цього, це очевидно" (https://www.telepolis.de/features/Noam-Chomsky-Russlands-Krieg-in-Ukraine-humaner-als-US-Invasion-in-Irak-8983892.html).

Тема п'ята. "Ядерні загрози та ядерний шантаж"

Коли Російська Федерація усвідомлює, що демократичний, цивілізований світ підтримує Україну та її дотримання міжнародного права, останнім аргументом стає загроза ядерної зброї.

Російські офіційні особи говорять про це, а проросійські ЗМІ вселяють страх у Європу.

Російські військові вживатимуть контрзаходів, коли американська ядерна зброя буде передана Польщі, пояснив прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков (https://de.sott.net/article/36005-US-Atomwaffen-in-Polen-Moskau-stellt-Gegenmanahmen-in-Aussicht).

У відповідь на військові погрози Франції глава Кремля Путін наказав відпрацювати застосування тактичної ядерної зброї (https://lostineu.eu/putin-ordnet-manoever-mit-atomwaffen-an-eiszeit-mit-deutschland/).

Росія говорить, серед іншого, про небезпеку "прямого військового зіткнення між ядерними державами" і називає нещодавні провокаційні заяви західних політиків причиною маневру російських тактичних ядерних сил (https://anti-spiegel.ru/2024/russland-warnt-vor-direkter-militaerischer-konfrontation-mit-der-nato/).

Медведєв: Це буде глобальна катастрофа – Байдену і Макрону потрібна війна до європейських виборів 9-го (мовиться про вибори до Європарламенту, що пройдуть з 6 по 9 червня 2024 року – ред.) (https://www.pravda-tv.com/2024/05/medwedew-das-wird-eine-globale-katastrophe-biden-und-macron-brauchen-krieg-vor-den-europawahlen-am-9-juni-videos/).

Ядерна війна можлива. Мир у всьому світі залежить від такту Сполучених Штатів, яких шантажують українські "інтегральні націоналісти" та ізраїльські "ревізіоністи-сіоністи" (https://www.pravda-tv.com/2024/05/ist-die-moeglichkeit-eines-weltkrieges-real/).

Тема шоста. "Підтримувати Україну безглуздо"

Проросійські ЗМІ переконують європейців у тому, що ті повинні припинити підтримувати Україну і відмовитися від санкцій проти Росії як мети всіх наративів. Це головна мета путінського режиму: зробити Україну беззахисною перед наступом російських окупаційних військ.

Дешева енергія з Росії була б необхідна для пом'якшення економічної кризи. Це усвідомлення зараз потребує контрольованих виправдань (https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/vom-albtraum-der-faeser-demokratie/).

Якщо Німеччина продовжить представляти себе як вістря протистояння з Росією, нам загрожує загибель. Єдине, що може нас врятувати, – це нейтралітет (https://www.compact-online.de/scholz-neues-milliarden-paket-fuer-ukraine/).

Без стратегії припинення війни новий пакет допомоги США поверне нас до вихідної точки лише через кілька місяців (https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/vorsicht-vor-russischem-gas/).

Der Spiegel опублікував статтю під заголовком "Дорогі енергоносії, інфляція, торгові конфлікти – агресивна війна Росії коштує Німеччині 160 мільярдів євро", що вкотре є чистою пропагандою, адже Der Spiegel звинувачує Росію в політиці федерального уряду. (https://aktuelle-nachrichten.app/die-anti-russische-politik-kosten-die-deutschen-jaehrlich-2-600-euro-pro-kopf/).

Однак читачі Der Spiegel не дізнаються, що 80 відсотків "допомоги Україні" йде зовсім не Україні, а безпосередньо американській військовій промисловості (https://aktuelle-nachrichten.app/die-us-ukraine-hilfe-bleibt-in-wirklichkeit-zu-80-prozent-in-den-usa/).

Німеччина дорого платить за свою самовбивчу політику щодо Росії. Очікується, що громадяни підірвуть електрику і бензин, тому що світлофорний уряд хоче відмовитися від російських енергоносіїв (https://zuerst.de/2022/06/17/kostspieliger-oel-umweg-ueber-indien-warum-billig-wenn-es-auch-teuer-geht/).

Отто Шилі застерігає від воєнних настроїв та ажіотажу навколо України: "Ми повинні порозумітися з росіянами" (https://zuerst.de/2022/07/24/otto-schily-warnt-vor-kriegsstimmung-und-ukraine-hype-wir-muessen-mit-den-russen-klarkommen/).

Війна в Україні коштує німецькій економіці 200 мільярдів євро. (https://zuerst.de/2022/09/20/chef-des-instituts-der-deutschen-wirtschaft-ukraine-krieg-kostet-die-deutsche-wirtschaft-200-milliarden-euro/).

Більшість європейців хочуть миру, навіть за рахунок України (https://zeitpunkt.ch/index.php/die-mehrheit-der-europaeer-will-frieden-selbst-auf-kosten-der-ukraine).

Як США зламали Європу війною в Україні та піднесенням Китаю. Європа страждає і приєднується. Німеччина найбільше програла від зіткнення США з Росією і Китаєм. Західна Європа, особливо Німеччина, програла найбільше. Дешеві російські енергоносії були замінені дорогими американськими. Це підірвало конкурентоспроможність німецької обробної промисловості та сприяло ще більшому зростанню європейської інфляції. Європа також втратила величезний ринок Росії, на якому вона продавала промислові товари. Крім того, вона втратила марнотратні витрати російської еліти. Загроза з боку Росії – міраж. Однак, перш за все, твердження про російську загрозу для Європи не відповідає дійсності. Ця слабкість дійсно говорить про легітимність російської потреби в демілітаризованій Україні як захисному буфері (https://www.telepolis.de/features/Wie-die-USA-mit-Ukraine-Krieg-und-Chinas-Aufstieg-Europa-knackten-9631903.html).

Автори дослідження підготували таблицю з посиланнями на всі сайти, які поширюють проросійські наративи або твердження, вигідні Москві. До них належать російські державні ЗМІ, новинні сайти, що підтримують ультраправі політичні сили, та деякі інші сайти. За допомогою інструментів вебаналітики зіставлені всі посилання з кожного сайту з усіма цитуваннями між сайтами зі списку, які ви можете побачити у відфільтрованому вигляді в таблиці нижче.



Сайти, що поширюють проросійські наративи або твердження, вигідні Москві / Інфографіка News Insight (для детальнішого перегляду – перейдіть за посиланням)

На основі інструментів пошукового аналізу дослідження виявило взаємозв'язок між низкою німецьких новинних сайтів не лише через схожі теми та проросійські наративи, а й через взаємні цитування та переходи з одного сайту на інший, як показано на інфографіці.

Сайти зі списку мають різний рівень упередженості або час від часу публікують упереджені заяви. Вони варіюються від постійної критики Заходу, де обирається лише негативна інформація про Україну та тільки позитивне висвітлення Росії, до поширення відомої російської дезінформації або цитування кремлівських державних ЗМІ.



Німецькомовні сайти, які пропагандують кремлівські наративи / Інфографіка News Insight

Для того щоб провести швидкий контент-аналіз і виявити вебсайти, які публікують матеріали на схожі теми і є близькими до проросійських пропагандистських ЗМІ, використаємо інструменти вебаналітики (SimilarWeb) та інструменти аналізу ключових слів і семантики (Semrush). Виявлені сайти використовують спільні терміни та публікують схожий контент, і саме тому вони відображаються як схожі ресурси.

Російська гібридна війна в Європі

Очевидно, що Росія веде пропагандистську та дезінформаційну війну проти Європи, тоді як проти України вона веде справжню війну, захоплюючи її території та вбиваючи її громадян.

Аналіз ключових наративів кремлівських ЗМІ різними мовами показує, що головна мета їхньої кампанії – змусити Захід припинити підтримку України й піти на поступки Путіну, ймовірно, віддавши йому окуповані території та визнавши в такий спосіб перекроювання кордонів у Європі військовим шляхом.

Такі наративи часто підхоплюють новинні сайти, які схильні підтримувати проросійські, євроскептичні та антиамериканські погляди, а також ті, що близькі до позицій праворадикальних партій.

Свідомо чи несвідомо такі вебресурси грають на руку кремлівському порядку денному. Такі новини стають інструментом поширення російського та проросійського впливу в Європі.