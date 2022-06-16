Які сценарії перемоги України бачать США і Британія

Американцям і британцям (як моторам нашої допомоги) треба постійно ставити одне конкретне запитання: що для вас буде перемогою України у війні?

Такий різний портрет перемоги

Відповідь на це запитання проллє світло на багато речей. І на те, що ми можемо очікувати врешті-решт в плані військової, політичної й економічної допомоги.

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Якщо для наших партнерів перемога – це лише часове вимотування ворога, який в'язне в "українському болоті", будуть очевидні одні речі. Якщо це вихід на державні східні кордони – інші. Якщо повернення Криму – ще інші.

А є ще ж і політичні цілі. Вони теж присутні, й вони теж неартикульовані чітко нашими партнерами.

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Точка дотику, розділена фронтом

Що вони бачать кінцевою метою нашого протистояння з Москвою – це зміна режиму Росії, це її розвал чи це змушування нинішнього режиму переглянути свою філософію?

Ми то точно знаємо, як хотіли би бачити перемогу України. Але чи у всьому збігаються наші інтереси?

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