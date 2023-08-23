Світові лідери з'їжджаються у Київ: хто вже прибув до столиці України та перші результати

З нагоди Дня Незалежності України, а також саміту Кримської платформи у Київ з'їжджаються світові лідери. У столицю України вже прибули ряд лідерів.

У День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський проводить ряд зустрічей, пише 24 Канал. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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Що відомо про зустріч Зеленського та прем'єра Фінляндії

Петтері Орпо здійснює перший візит в Україну на посаді голови уряду Фінляндії. Як повідомили в Офісі Президента, Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи.

Під час зустрічі Зеленський поінформував прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили оборонну та безпекову співпрацю України та Фінляндії.

Орпо повідомив, що Фінляндія готує 18 пакет оборонної підтримки. Сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги.

Фінляндія підтримує глобальні зусилля щодо реалізації "формули миру". Прем'єр-міністр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів.

Фінляндія також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО. Володимир Зеленський запросив Фінляндію розпочати перемовини стосовно двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

Президент Португалії вперше приїхав в Україну

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза зранку 23 серпня приїхав у Київ. Це перший візит португальського президента до України.

Президента Португалії зранку зустріли на залізничному вокзалі у Києві. У рамках візиту до України Марселу Ребелу де Соуза відвідав Бучу, в якій під час окупації російські військові здійснювали моторошні звірства.

Президент Португалії відвідав Бучу: дивіться відео

У Київ прибув президент Литви

Також зранку у День Державного прапора України до Києва з офіційним візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа.

Він зазначив, що приїхав до Києва, щоб відзначити День Незалежності України. Науседа також наголосив, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну.

Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться,

– написав Науседа.



Ґітанас Науседа приїхав у Київ / Фото із соцмереж президента Литви

Зеленський запросив у Київ президентку Угорщини

На запрошення Володимира Зеленського у Київ прибуде президентка Угорщини Каталін Новак. Вона візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Напередодні президентка Угорщини розпочала візит до України з поїздки на Закарпаття. Там вона зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА та місцевою владою.

Згодом стало відомо, що політики зустрілися у Києві. Так, президенти двох держав обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області.

Зеленський також акцентував на важливості підтримки з боку Угорщини. Політики також предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.

Зеленський зустрівся з президією Боснії і Герцоговини

Під час саміту Зеленський зустрівся із Головою президії Боснії і Герцеговини Желько Комшичем і членом президії цієї держави Денісом Бечіровичем. Політики обговорили подальші перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами.

Також Зеленський сподівається, що боснійська сторона зможе знайти можливості приєднатися до української "формули миру".

Президент мав зустріч з прем'єром Молдови

Глава держави також мав зустріч з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Вони обговорили питання розвитку транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури.

Політики також домовилися про координацію зусиль на шляху до членства в Європейському Союзі.

Глава держави зустрівся з сенаторами США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні.

Зокрема, він поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Крім того, глава держави наголосив на важливості початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренуванні пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.