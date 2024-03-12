Де можна взяти безпечну інформацію, а де ворог ширить брехню: корисний список телеграм-каналів
Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ створили список безпечних телеграм-каналів. Там можна взяти верифіковану та перевірену інформацію.
Водночас організації виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в телеграмі і також створили список з цими каналами. Звідки можна взяти безпечну інформацію у телеграмі, а де ворог поширює фейки – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Цікаво На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки
Які канали можна читати, а які уникати для отримання інформації
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що обидва списки створили 11 березня 2024 року. До повного списку безпечних джерел інформації у телеграмі, куди увійшли 125 каналів, включили офіційні телеграм-канали української влади, військового командування та формувань, очільників обласних державних адміністрацій, а також низку державних організацій та державні інформаційні агентства.
Водночас Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ створили список з 355 телеграм-каналів, яких варто уникати та відписатися, якщо ще чомусь цього не зробили. Адже у цих каналах ворог поширює дезінформацію та відкриті фейки стосовно нашої держави.
Які телеграм-канали поширюють фейки / Фото з сайту Центру протидії дезінформації
Варто зазначити, що ці списки допоможуть отримати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.Зверніть увагу! Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку – у Центрі протидії дезінформації попросили написати про це на пошту – cpd@rnbo.gov.ua
У Раді шукають можливості заборонити телеграм в Україні
- Комітет Верховної Ради з питань свободи слова запропонував, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності соціальної мережі телеграм в Україні. У комітеті також хочуть активно просувати європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами.
- Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО наголосив, що заборонити чи заблокувати телеграм в Україні неможливо. За його словами наразі це питання не стоїть дуже гостро.
- Він також зазначив, що проукраїнські медіа в телеграмі вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інформаційної безпеки для українців.