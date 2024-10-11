Усе зводиться до 3 простих кроків: які перешкоди стоять на шляху України до НАТО

Україна з малою імовірністю отримає швидке запрошення в НАТО, і точно не на "Рамштайні". Вступ у блок є не таким чітким та регульованим, як, приміром, у Євросоюз. Все зводиться до 3 простих кроків.

Мовиться про запрошення, обговорення членства і власне ратифікацію цього питання. Про це 24 Каналу розповів проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський, зауваживши, що лише тоді відбувається безпосередній вступ.

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Які перешкоди стоять на шляху України до НАТО

Політолог пояснив, що питання запрошення України в НАТО – це винятково політичне рішення, яке мають ухвалити всі країни-члени блоку. Генсек виносить його на порядок денний і далі відбуваються переговори. Скільки вони триватимуть – невідомо.

У випадку зі Швецією та Фінляндією взагалі були формальні перемовини, які тривали один день. Але щодо України, членство в НАТО якимось чином може бути прив'язаним до процесу європейської інтеграції.

Я не кажу, що вступ у НАТО буде тільки після вступу в ЄС. Але якось це буде прив'язано до питань європейської інтеграції, до змін, до реформ. Це не швидкий процес,

– припустив Дмитро Шеренговський.

Врешті-решт відбудеться парафування угоди, тобто процес попереднього підписання уповноваженими особами документа.

Знову-таки, якщо взяти останній досвід Швеції та Фінляндії, навіть впирання однієї країни, і не обов'язково в питаннях, пов'язаних зі вступом в НАТО, може загальмувати процес. Своєю чергою, Україну такий сценарій може чекати зі Словаччиною та Угорщиною.

"Передусім треба переконати "важковаговиків". Німеччина одна з тих країн, яка гальмує питання навіть політичного запрошення. Зустріч із Шольцом у форматі "Рамштайн" (яку з 12 жовтня перенесли на невизначений термін – 24 Канал) мала бути однією з точок, де ми мали переконати німців та американців, але це питання залишається дуже важким і неоднозначним. Прийдеться докласти ще чимало зусиль", – резюмував проректор УКУ.

Зазначимо, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що позиція словацького прем'єра Роберта Фіцо, який виступає проти вступу України в НАТО, не є критичною перешкодою. Головна проблема для України –відсутності чіткої підтримки з боку США.