Які виплати передбачені для українських військових у 2022 – 2023 роках
Для українських військових передбачені грошові виплати. Зокрема, за участь у бойових діях, а ще надбавки та премії.
Які види грошових виплат можуть отримати військовослужбовці у 2022 – 2023 роках, інформує 24 канал. Детальніше читайте у нашому матеріалі.
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Українським військовослужбовцям передбачені такі грошові виплати:
- посадовий оклад, оклад за військовим званням;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, доплати, надбавки (наприклад, за вислугу років), премії тощо);
- одноразові додаткові види грошового забезпечення;
- за участь в бойових діях чи виконання бойових задач в зоні бойових дій;
- за перебування в полоні або оточенні;
- інші виплати, які не мають постійного характеру.
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Додаткова винагорода на період дії воєнного стану
28 лютого 2022 року Кабмін схвалив Постанову № 168, відповідно до якої під час воєнного стану передбачена додаткова винагорода.Зокрема, щомісячно військовослужбовцям сплачують 30000 гривень.
Якщо ж захисник бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Зауважимо, що виплату винагороди проводять на підставі наказів командирів.
В Україні планують продовжити дію воєнного стану
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану з 21 листопада. Зокрема, його можуть продовжити ще на 90 днів.
Варто зазначити, що разом з воєнним станом в Україні можуть продовжити і мобілізацію. Наразі нардепи ще не голосували.
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