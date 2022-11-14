Які виплати передбачені для українських військових у 2022 – 2023 роках

Для українських військових передбачені грошові виплати. Зокрема, за участь у бойових діях, а ще надбавки та премії.

Які види грошових виплат можуть отримати військовослужбовці у 2022 – 2023 роках, інформує 24 канал. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Українським військовослужбовцям передбачені такі грошові виплати:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, доплати, надбавки (наприклад, за вислугу років), премії тощо);

одноразові додаткові види грошового забезпечення;

за участь в бойових діях чи виконання бойових задач в зоні бойових дій;

за перебування в полоні або оточенні;

інші виплати, які не мають постійного характеру.

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Додаткова винагорода на період дії воєнного стану

28 лютого 2022 року Кабмін схвалив Постанову № 168, відповідно до якої під час воєнного стану передбачена додаткова винагорода.Зокрема, щомісячно військовослужбовцям сплачують 30000 гривень.

Якщо ж захисник бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Зауважимо, що виплату винагороди проводять на підставі наказів командирів.

В Україні планують продовжити дію воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану з 21 листопада. Зокрема, його можуть продовжити ще на 90 днів.

Варто зазначити, що разом з воєнним станом в Україні можуть продовжити і мобілізацію. Наразі нардепи ще не голосували.

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Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Втім, за умови, що на території держави завершаться бойові дії.