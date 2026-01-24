Стало відомо, скільки окупантів вирушили у пекло за добу: втрати Росії на 24 січня

Російські наступальні дії тривають. За кожну спробу просунутися українською землею ворог платить велику ціну.

Володимир Зеленський розповів, що на збільшення втрат окупантів значно вплинули українські дрони. За словами президента, наразі місячний рекорд за кількістю загиблих і поранених загарбників встановлено у грудні 2025 року. Росія тоді втратила 35 тисяч військових, передає Генштаб.

Дивіться також Не знають столиці Росії, – у 8-му корпусі ДШВ розповіли, кого Кремль посилає воювати

Скільки російських солдатів ліквідовано на війні?

З початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять:

особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб;

танків – 11 603 (+4);

бойових броньованих машин – 23 949 (+3);

артилерійських систем – 36 580 (+31);

РСЗВ – 1 623 (+0);

засоби ППО – 1 283 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772);

крилаті ракети – 4 190 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88);

спеціальна техніка – 4 050 (+0).

Втрати Росії у війні на 24 січня 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні українські удари по Росії?