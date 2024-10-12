Артилерія – це вже не так страшно, – боєць сказав, що найзагрозливіше у ворога

12 жовтня 2024, 04:30
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Автор: Юлія Гринишина

Протягом минулої доби станом на 11 жовтня зафіксовано 169 бойових зіткнень. Противник завдав авіаційних ударів, ракетних, обстрілював із реактивних систем залпового вогню.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в розмові з 24 Каналом розповів, які види зброї російської армії нині несуть найбільшу небезпеку українському війську.

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Дрони уражають ціль якісніше

Найскладніше, з чим доводиться стикатися українським захисникам – це системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, величезна кількість FPV-дронів, безпілотних авіаційних апаратів, коптерів розвідки.

Тобто артилерія – це вже не так страшно. Вона прилітає зазвичай по квадрату, не завжди вона б'є прицільно. А FPV-коптер, який летить на позицію з доволі великим своїм зарядом, може знищити бліндаж якісніше, ніж артилерія,
– наголосив військовослужбовець.

З його слів, FPV-дрон контрольований, він прилетить саме туди, куди потрібно ворогу. Тому є значно небезпечнішим.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець зазначив, що окупанти запускають дрони частіше, ніж українські захисники. Влітку 2024 року він повідомив, що в росіян величезні ресурси безпілотних авіаційних комплексів FPV. Коптери вони застосовували щодня десятки, а то й сотні.