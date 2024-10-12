Артилерія – це вже не так страшно, – боєць сказав, що найзагрозливіше у ворога

Протягом минулої доби станом на 11 жовтня зафіксовано 169 бойових зіткнень. Противник завдав авіаційних ударів, ракетних, обстрілював із реактивних систем залпового вогню.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в розмові з 24 Каналом розповів, які види зброї російської армії нині несуть найбільшу небезпеку українському війську.

Дивіться також Мають обмежену кількість: як ураження складу з "Шахедами" вплине на російські атаки

Дрони уражають ціль якісніше

Найскладніше, з чим доводиться стикатися українським захисникам – це системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, величезна кількість FPV-дронів, безпілотних авіаційних апаратів, коптерів розвідки.

Тобто артилерія – це вже не так страшно. Вона прилітає зазвичай по квадрату, не завжди вона б'є прицільно. А FPV-коптер, який летить на позицію з доволі великим своїм зарядом, може знищити бліндаж якісніше, ніж артилерія,

– наголосив військовослужбовець.

З його слів, FPV-дрон контрольований, він прилетить саме туди, куди потрібно ворогу. Тому є значно небезпечнішим.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець зазначив, що окупанти запускають дрони частіше, ніж українські захисники. Влітку 2024 року він повідомив, що в росіян величезні ресурси безпілотних авіаційних комплексів FPV. Коптери вони застосовували щодня десятки, а то й сотні.