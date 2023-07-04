У Казахстані згадали, що Астрахань, Оренбург, Тюмень та Алтай – їхні землі, а не російські
Джерело:Юрій Бутусов
На центральному телебаченні Казахстану в ефір вийшла передача, де ведучий вирішив нагадати глядачам їхню історію. І що деякі землі, які наразі перебувають в складі Росії, завжди були казахськими.
Так, на центральному телеканалі Казахстану заявили про те, що Росія окупувала їхні землі. Кадри з ефіру швидко розлетілися в мережі.
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Казахстан назвав свої землі, які зараз входять до складу Росії
Ведучий у ненав'язливій манері розповів, що не лише Північний Казахстан, а й Західний Сибір, а також Астраханські землі, Алтай історично були ореолом проживання казахського народу. Ці місця густо населяли тюркомовні етноси задовго до того, як там з'явилися росіяни, тож вважати ці регіони Росією можна лише в результаті окупації.
Кочівники були там тоді, коли там ще й не пахло російською державою. Зауважу, що Оренбург – перша столиця Казахстану. Астрахань – споконвічні землі казахських пологів, там похований великий композитор і музикант Курмангази. Тюмень на казахському звучить як "тумен", тобто нижня земля, і це була найпівнічніша частина казахських кочівників, а Алтай – це колиска всіх тюркських народів,
– сказав ведучий передачі.
Стосунки Росії з Казахстаном погіршились
- Президент Касим-Жомарт Токаєв нещодавно відмовився їхати на економічний форум в Росію. Крім цього, коли Путін телефонував Токаєву під час заколоту Пригожина, він його акуратно "відшив" заявивши, що події у Росії – це внутрішні справи країни-терористки.
- Крім цього, у Казахстані не проводили військовий парад на 9 травня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ні у 2022, і у 2023 роках.
- Водночас не все так радісно. Адже Казахстан – одна з країн, яка допомагає Росії обходити санкції.